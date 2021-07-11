«А дети хоть живы?»: что происходило в первые минуты после ЧП в Александрии 2 11.07.2021, 10:31

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Часть родителей не могла найти своих детей.

Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» опубликовал видео того, что происходило в первые минуты после происшествия в Александрии.

Часть родителей не может найти своих детей:

— А дети, хоть живы?

— Вы мальчика маленького не видели?

Напомним, вчера в агрогородке Александрия Шкловского района сильный ветер поднял в воздух надувные аттракционы. В результате инцидента пострадало 7 человек.

В Александрии проходит республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), а также «День открытых дорог» по случаю юбилея ГАИ. Ожидается, что в мероприятиях примет участие узурпатор Лукашенко. Это его малая родина.

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