Погода удивит белорусов: какой будет неделя 12-18 июля 2 11.07.2021, 10:59

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Температурный фон будет выше нормы на 8-10 градусов, а потом начнется неожиданное…

Неделя 12-18 июля готовит очередные погодные испытания для белорусов. Вначале продолжится испытание жарой. Как рассказывает kp.by, виноват блокирующий антициклон. Это он делает погоду в стране сухой, жаркой, малооблачной.

В начале недели температура окажется на 8-10 градусов выше климатической нормы. Местами пройдут дожди, но они будут кратковременными и желаемого облегчения не принесут. Ночью нас ожидает 13-18 градусов тепла, днем- 29-31.

В середине недели тоже местами будут идти кратковременные дожди, кое-где и с грозами. Ночью будет до 22 градусов со знаком плюс, а днем – до 30.

С 15 июля столбик термометра начнет постепенно опускаться. Ночью он покажет 13-19 градусов. Днем в четверг в Брестской области будет +19, в Гомельской – до +31. В пятницу по западу Беларуси ожидается +15, а в восточной части – до +29. Облачность будет переменной, иногда облака прольются дождиком.

В выходные привязывайте все, что может улететь или уплыть и укрывайте все, что может разбиться от удара увесистой ледышки! Прогнозируются дожди, грозы, сильные ливни, порывистый ветер и град! Днем в субботу термометры покажут белорусам +19-23, а в воскресенье – до +24.

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