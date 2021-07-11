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Гроссмейстер Ковалев, поддержавший протестующих, выступит на турнире под флагом ФИДЕ

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  • 11.07.2021, 21:13
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Гроссмейстер Ковалев, поддержавший протестующих, выступит на турнире под флагом ФИДЕ

Ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси.

Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев выступит на турнире под флагом международной федерации шахматистов, передает «Трибуна».

«На этом турнире я сыграю в новом для себя качестве – под флагом ФИДЕ», – написал Ковалев на личной странице в Instagram.

Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту, а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь.

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