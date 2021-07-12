Белорус поделился способом, как побороть дыры в кузове авто без сварочного аппарата 8 12.07.2021, 10:43

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Цена вопроса – 200 долларов.

Когда нужно "зашить пробоину" в машине, народная выдумка гуляет вовсю. Вы и сами можете убедиться в этом, прочитав текст читателя abw.by про свой способ борьбы с дряхлеющим кузовом:

- Так уж получилось, что при поиске любимого "трактора" белорусов VW Passat B3 была куплена Kia Shuma. Решающим фактором при покупке стало соотношение цены, состояния и возраста, а тут еще и продавец сбросил цену с 3700 до 2700.

Тогда я подумал, что это из-за плохой ликвидности и "жуков" на кузове. Но после первой зимы с машиной понял истинную причину такой щедрой скидки: пороги протыкались пальцем, палец упирался в... газету! Даже не в монтажную пену. С другой стороны, на бывшего владельца я не в обиде, поскольку в 2014 году за такую сумму машину с целыми порогами было не купить. Конкретно у Kia гарантия на кузов в те годы составляла 6 лет. Машине было уже 15, так что дыр следовало ожидать. В остальном Shuma только радовала.

Что будем делать?

Радость – это, конечно, хорошо, но с дырами нужно что-то делать. Начались поиски решения проблемы. Сначала хотел поступить так, как поступают все нормальные люди в таких ситуациях: купить ремонтный комплект порогов и отдать все сварщику на переварку и покраску. Но этот путь оказался довольно затратным уже на этапе покупки ремонтных порогов: купить практически негде, а тот, кто согласился привезти, "зарядил" 60 долларов за один порог. А был уже 2015-й, в связи с известными событиями цена моей машины упала в 2 раза, что сводило на нет целесообразность такого ремонта. Да и сварщики... Хороший знакомый был далеко, а те, что близко, непонятно как сделают, поэтому, оправдывая свою жадность поговоркой "если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам", я начал искать варианты, как сделать все самому.

Вычитал, как люди трубу вваривают на место порогов и маскируют шпаклей. Вдохновился этим способом ремонта, но в следующем рассказе человек написал, что труба через 2 года отвалилась. Тут я вспомнил, что есть еще один способ крепления порогов – заклепки. В авиации его используют, массивные конструкции соединяют таким способом – значит, если это работает, нужно и мне попробовать. На том и остановился. Вперед, за дело!

В строительном магазине был куплен лист оцинкованной жести 0,55 мм. Далее была сооружена конструкция из трубы и уголка, с помощью которой в ручном режиме мы втроем выгнули лист по форме порога. К сожалению, не сфотографировал, так как руки заняты были. Началось сверление порога... Сколько свёрл мы сломали, сколько было потрачено времени! Но мы все же это сделали.

Дальше заклёпочником внахлест закрепили порог, все обработали мовилем, покрасили и... Хотелось бы сказать, что готово, но задняя арка во время зачистки от "жуков" осталась у меня в руках. Клепать было уже не вариант, вспомнил про стеклоткань.

Отзывы об этом способе неоднозначные, поэтому я немного доработал метод. Сначала из оцинкованной жести вырезал и выгнул нужную форму, а потом все это оклеивал стеклотканью. Во время ремонта оказалось, что машина не была в серьезных ДТП, подушки безопасности на месте, а краска вообще "родная". А ведь когда я ее покупал, то был уверен, что все машины такого возраста уже побывали в ДТП и несколько раз перекрашены.

И что, держатся?

Свою историю спустя два года я продемонстрировал в сообществе кузовного ремонта в интернете. Тогда на меня обрушился шквал критики по поводу того, что все это отвалится, жесткость кузова теперь уже никакая и т.д. Что отвалится, я и не сомневался, но тогда у меня был только один вопрос ко всем: когда именно это случится? Никто ответить не смог.

Спустя два с половиной года дал о себе знать цинкарь, которым я обрабатывал зачищенные места от "жуков", – отвалился кусок арки с другой стороны. Но моя технология со стеклотканью показала, что этот способ хорошо работает, поэтому то же самое было сделано и со второй аркой.

В общей сложности с момента ремонта прошло уже 6 лет. Отвалились ли пороги? Нет. Расшатались ли заклепки? Снова нет. Может быть, пороги прогнили, жесть-то тонкая была? И снова мимо. Более того, знаю истории, когда люди с такой же проблемой на такой же машине обращались к сварщику и в итоге за это время уже переваривали пороги снова. Правда, пришлось все-таки ремонтные места перекрасить в черный.

На ремонт порогов таким способом ушло 200 долларов без учета работы. В эту сумму входит все: лист жести, заклёпочник, заклепки, сверла, краска (хотя можно было простую черную взять), лак, наждачка, шпатлевка, мовиль, цинкарь и герметик для обработки сварных швов, стеклоткань, эпоксидная смола, отвердитель.

По времени ушла неделя, притом что над порогами корпел после основной работы. Да и метод что с заклепками, что со стеклотканью я считаю более трудозатратным и сложным, чем сварка, но если бы можно было отмотать время назад, я бы повторил это снова, так как результат превзошел мои ожидания.

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