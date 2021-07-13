Банки теряют деньги белорусов 4 13.07.2021, 7:59

14,374

«Внутренние» санкции против режима работают!

Еще не так давно – 1,5 года назад – население было главным «поставщиком» финансовых ресурсов для банковской системы Беларуси второго уровня: доля средств граждан в суммарных банковских пассивах достигала трети от всех, пишет «Инфобанк».

Но события 2020 года, а именно – весенний ковид-кризис и осенний политический кризис, оба сопровождавшиеся выносом вкладов из банков и девальвацией BYN-рубля – заметно изменил структуру пассивов: удельный вес средств физических лиц сократился, банки лишились значительной – исчисляемой миллиардами BYN-рублей – суммы денег.

Продолжилось это и в 2021-м. И сейчас доля средств граждан в пассивах банков второго уровня – уже менее четверти, и уже не на первом месте: их превысили средства субъектов экономики. И разница продолжает расти.

Пассивы банковской системы – это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для выполнения своей главной функции – кредитования.

Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это – деньги клиентов: средства юридических и физических лиц отечественной и зарубежной юрисдикции, размещенные у себя депозитах в национальной и иностранной валюте. А также заемные средства как из-за рубежа (в том числе от материнских банков), так и рефинансированием Национальным банком.

Своих же денег – собственного капитала – в пассивах только 15,3%. К тому же, там есть и деньги нерезидентов в виде вклада в уставный фонд банков.

Наибольший удельный вес в пассивах занимают счета и депозиты субъектов хозяйствования и физических лиц: их суммарно – более половины всей ресурсной базы.

Значимую долю пассивов занимают средства нерезидентов – как в виде размещенных в белорусских банках депозитов, так и выданных белорусским банкам денег взаймы (внешний банковский долг, «обязательства перед нерезидентами»).

Сумма пассивов банковской системы Беларуси на конец мая 2021-го составила 90,189 млрд BYN, и по сравнению с началом кризисного 2020 года она выросла на 11,845 млрд BYN, или на 15,1% за 17 месяцев.

Хотя общая инфляция в стране по дефлятору ВВП за этот период – свыше 20%: в реальном выражении пассивы сократились.

При этом в абсолютном номинальном выражении больше всего выросли в пассивах средства субъектов хозяйствования – на 4,033 млрд BYN, а в относительном процентном выражении – средства Национального банка – в 27,8 раз.

Но одновременно сократился в банковских пассивах объем средств физических лиц – на 3,070 млрдBYN (на 12,1%). Что есть прямой результат влияния событий 2020 года: белорусы при каждом кризисе усиленно изымали вклады.

В весенний ковид-кризис большей частью выносились BYN-рублевые, а в осенний политический кризис – в большей степени валютные депозиты. Продолжается вынос и в 2021 году – по всему валютному спектру срочных вкладов физлиц.

Таким образом, указанное выше реальное (с учетом дефлятора ВВП) снижение пассивов банковской системы – результат как раз реакции населения на экономическую и политическую ситуацию в стране.

Сокращение объема средств физических лиц привело к падению их доли в пассивах ниже удельного веса средств субъектов хозяйствования: впервые за 8 лет это произошло в ноябре прошлого года.

А к этому моменту разница только увеличилась: доля средств населения продолжает падать, а субъектов экономики – расти.

Это – главное структурное изменение в пассивах банковской системы Беларуси в 2020-м, которое продолжается и в 2021-м: банки продолжают терять деньги людей.

За последние 17 месяцев (за 2020 год и 5 месяцев 2021-го) удельный вес в структуре пассивов изменился так:

собственного капитала – повысился на 0,6 процентных пунктов

средств субъектов хозяйствования – повысился на 2,9 п.п.

средств физических лиц –снизился на 7,8 п.п.

средств нерезидентов – повысился на 1,2 п.п.

средств органов государственного управления – повысился на 0,4 п.п.

остальных пассивов суммарно – повысился на 3,3 п.п.

Объем пассивов каждого конкретного банка определяет его финансово-кредитные возможности. А суммарный, всех банков страны, объем пассивов устанавливает и определяет финансовые возможности государства в целом.

По состоянию на конец мая 2021 года, сумма пассивов банковской системы Беларуси – 90,189 млрдBYN. Когда как в начале 2020-го – 78,345 млрдBYN.

Прирост за период с начала 2020 года (за 17 месяцев) – на 11,845 млрдBYN, или на 15,1% – произошел, главным образом, за счет переоценки пассивов в иностранной валюте благодаря росту валютных курсов, а также инфляционным приращением. Как, впрочем, и всегда до этого.

Рекордный размер – 91,15 млрдBYN – был зафиксирован в конце августа 2020-го, именно в момент наибольшего на то время курса доллара, а также перед массовым выносом депозитов населением на фоне политического кризиса.

В долларовом эквиваленте сумма пассивов банковской системы Беларуси на конец мая 2021-го составила $35,61 млрд.

При том, что исторический максимум был 10 лет назад – в 2011-м перед тогдашней девальвацией BYN-рубля – $44,75 млрд, а более поздний преддевальвационный пик – в конце 2014-го – $42,89 млрд, после чего произошло падение.

То есть финансовые возможности банковской системы Беларуси в международном (в долларах США) определении сейчас – на уровне 7-летней давности.

Падение объема пассивов в долларовом эквиваленте за период с начала 2020 года составило $1,592 млрд, почти 4,3%: 17 месяцев назад сумма пассивов составляла $37,20 млрд. Это сокращение – результат как девальваций 2020-го, так и выноса населением депозитов населением почти все это время.

По самым свежим данным Нацбанка по средней широкой денежной массе – за июнь 2021-го – вывод денег населением из банков не только продолжился, а даже ускорился.

Особенно сильно – из переводных BYN-депозитов физлиц (меньше стало денег на BYN-рублевых платежных карточках) и из срочных вкладов в иностранной валюте.

Также сокращение произошло и на срочных BYN-депозитах, и на переводных депозитах в иностранной валюте.

То есть везде. Значит, удельный вес денег населения в пассивах банков за июнь снова сократился, причем очень сильно.

Это – очередная и наглядная реакция белорусов на ухудшение внешнеполитической обстановки. И это при том, что санкции Евросоюза были приняты в конце июня, и даже еще не начали действовать. Поэтому вряд ли можно остановить этот процесс вывода денег людьми из банков без кардинального улучшения внешней ситуации.

Банки в ближайшее время продолжат терять деньги людей, а доля средств физических лиц в пассивах – сокращаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».