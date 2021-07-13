«Шесть банков Великобритании отказались открывать нам счет» 2 13.07.2021, 11:18

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Белорусы сообщают, что проблемы с оплатой из-за границы продолжаются.

В начале июля читатели onliner.by рассказывали нам о том, что столкнулись с проблемами при отправке денег из Китая через Western Union и банк в Германии. Оказалось, на этом все не закончилось. Читатели продолжают сообщать о проблемах с переводами и оплатой из-за границы. В списке уже не только Китай и Германия, но также Эстония, Великобритания, Франция, даже Япония.

«Мы производим пиломатериалы и продаем их на экспорт, — пишет читательница портала. — Аккумулируем средства в Великобритании и платим выручку в Беларусь. Так было 3 года. Но недавно банк Barclays в Великобритании закрыл нам счет. Тогда мы обратились в другие банки. Обошли шесть — Revoult, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Halifax, Barclays, Santander. Ни один из них не открыл нам счет по причине санкций. В банке HSBC сказали, что откроют счет, но вот уже второй месяц его нет. Пришлось даже написать бизнес-план, как и куда мы будем платить. Но тщетно».

«По поводу переводов из-за рубежа и санкций. Платежная система Payoneer тоже отказалась выводить деньги на счет в «Белгазпромбанк», сославшись на санкции», — сообщает еще один читатель.

«Возникли вопросы с денежным переводом из Франции. С французского на белорусский счет перевод осуществлен неделю назад, до сих пор деньги в Беларусь не дошли, — отмечает читатель. — Банк запрашивает дополнительную информацию. Как правило, ранее процесс занимал максимум три дня».

«Из Японии тоже нельзя переслать деньги через Western Union. Отказали в банке», — говорит еще один читатель.

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