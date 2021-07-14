Ученые рассказали о необычном секрете мозга рыб 1 14.07.2021, 11:06

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С точки зрения эволюции — это очень интересно.

Согласно новому исследованию, проведенному в Канаде, мозг рыб становится больше, когда им приходится больше думать, а затем уменьшается, если они попадают в условия, позволяющие расслабиться, пишет «Вокруг света».

Команда биологов из Университета Гвельфа в Канаде в исследовании, опубликованном на сервере препринтов BioRXiv, сравнила размеры мозга радужной форели, живущей на рыбной ферме в Парри-Саунд, Онтарио, с их собратьями, сумевшими сбежать в дикую природу. По прошествии семи месяцев мозг одичавшей форели, относительно размеров ее тела, был на 15% тяжелее, чем у одомашненной. При этом скачок роста был ограничен только серым веществом и никак не влиял на другие органы. Из этого авторы работы сделали вывод, что более сложная среда обитания вынуждает рыб быстро наращивать мощность мозга.

Но такое изменение не носит постоянного характера. В другом препринте, опубликованном на Authorea, та же команда приводит результаты изучения форели в двух озерах провинции Онтарио в течение нескольких лет. Оказалось, что размер их мозга увеличивался осенью и зимой, а затем уменьшался весной и летом.

Озерная форель предпочитает более прохладную воду, поэтому, когда в озере холодно, она может охотится ближе к поверхности, и к берегу. Это создает для рыб более конкурентную и сложную среду, требующую большего количества серого вещества.

Более раннее исследование этой же команды показало, что мозг рыб-солнц (Mola mola), обитающих в прибрежных водах, в среднем на 8,3% больше, чем у их пелагических собратьев, живущих в открытой воде, далеко от берегов.

Ученые уже давно доказали, что у рыб, выращенных в лабораториях, мозг меньше, чем у тех, кто живет на свободе, в более сложных условиях. Но новая серия работ, во-первых, впервые демонстрирует такую вариативность также и в дикой природе, а, во-вторых, показывает обратимость процесса увеличения и уменьшения мозга у одной особи, явно связанную со сложностью внешних условий.

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