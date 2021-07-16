Ученые нашли в Великобритании пещеру, в которой жил изгнанный король 16.07.2021, 12:55

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На сегодняшний день это место считается самым старым на территории Великобритании.

Жилое помещение было оборудовано в пещере, которая называется Anchor Church. На сегодняшний день это место считается самым старым на территории Великобритании. Археологи предположили, что именно здесь раньше жил изгнанный англосаксонский король. Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Новости планеты»).

В 18 столетии Anchor Church эксплуатировалась местными богачами и дворянами. Пещера использовалась в качестве места для проведения встреч и вечеринок. Сегодня археологи считают, что этому месту уже больше 1200 лет и, скорее всего, на протяжении некоторого времени проживал Эардвульф. Его свергли с престола Нортумбрии в 806 году. Умер изгнанный король в 830 году.

Королевство Нортумбрия раньше входило в англосаксонскую гептархию. Располагалось оно в северной части Англии. В 867 году королевство захватили викинги и после этого оно прекратило свое существование.

Изучением пещеры Anchor Church занимается Эдмунд Саймонс. Он отметил, что исследовать пещеры и устанавливать их возраст достаточно сложно. В свою очередь Саймонс утверждает, что пещера не могла образоваться естественным путем, ведь в ней есть окна, двери и столбы. Все, что присутствует в пещере указывает на то, что здесь поработали саксонцы. Также специалист отметил, что именно дома такого типа могут на самом деле быть единственными строениями, которые сохранились со времен саксонцев.

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