США построят базы по всему миру, чтобы контролировать Россию и Китай в космосе 17.07.2021, 8:16

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Базы будут использовать технологию, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тысяч километров.

США планируют построить шпионские базы по всему миру, чтобы контролировать Россию и Китай в космосе. Таким способом хотят выявить попытки государств атаковать жизненно важные спутники.

Об этом сообщает Sky News.

США построят одну радарную базу в Великобритании, в Австралии и Техасе. Первая база должна быть сдана в эксплуатацию до 2025 года.

Базы будут использовать радарную технологию, которая может идентифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 22000 миль (36000 километров).

"Это необходимо, потому что мы хотим обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим системам, находящихся на геостационарной орбите. Это могут быть спутники или просто обломки ракет от других запусков", - сказал подполковник Джек Уокер.

В свою очередь, главный маршал авиации Великобритании и глава Королевских военно-воздушных сил Майк Вигстон отметил, что уничтожение таких спутников повлияет на мобильные телефоны, банки и даже логистические цепочки, которые обеспечивают поставку медикаментов в больницы, а продукты питания - в супермаркеты.

"Я думаю, что большинство людей, вероятно, не понимают, насколько они зависят от космоса в своей повседневной жизни", - сказал Вигстон.

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