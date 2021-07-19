Для нефтяной экономики РФ запущен обратный отсчет 19.07.2021, 13:54

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У России есть примерно 10 лет.

Ужесточение европейской политики в отношении использования углеродного топлива кардинально изменит рынок нефти и отразится на экспортном потенциале России. Такое мнение журналистам высказал вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун, пишет finanz.ru.

Комментируя введение углеродного налога в ЕС, он признал, что пока нефтяники могут вздохнуть спокойно, так как новый налог коснется в основном производителей металлургической продукции и удобрений.

«Но нехорошая новость заключается в том, что через 10 лет европейский энергетический рынок в том виде, в котором он сейчас существует, начнет исчезать. То есть поставленные задачи к 2035 году выйти на нулевые выбросы от автотранспорта, резко сократить выбросы по самолетам и судам приведут к тому, что Европа не будет импортировать то количество нефти, дизельного топлива и бензина, которые в настоящий момент она импортирует», - считает он. По его мнению, «фактически российским компаниям придется искать новые рынки сбыта, понимая, что Европа постепенно начнет сжиматься». По данным Eurostat, в 2019 году Россия поставляла в Европу почти 27% всей потребляемой там нефти. В 2011 году этот показатель составлял 35%.

«Поэтому у России есть примерно 10 лет на перестройку своих экспортных энергетических потоков, которую уже необходимо сделать сейчас», - уверен он. При этом основным рынком, куда придется переориентировать поставки нефти, будет Азия, считает Федун.

«В первую очередь Азия. Сегодня Азия работает в другом направлении. Если Европа сокращает, например, потребление угля, то там наоборот растет. Такие страны, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Малайзия», - рассуждал он. В то же время, Федун напомнил, что Китай, второй по величине крупнейший потребитель нефти в мире, также планирует сократить выбросы СО2. «Зная китайцев, которые очень последовательно занимаются этой программой, мы тоже должны это понимать, потому что где-то 2030 года они, скорее всего, тоже ведут карбоновый налог на поставщиков топлива», - предположил он.

Федун напомнил, что в Европе в 2020 году каждый пятый проданный автомобиль был на гибридном двигателе. «Дальше этот процесс будет расширяться, поскольку очень жесткие стандарты вводятся по выбросам - если не ошибаюсь, 47 грамм на 100 км, это практически запретительная мера, это полтора-два литра расхода всего на 100 км, что невозможно», - отметил он.

Европейская политика по вытеснению углеродного топлива приведет к росту потребления водородного аналога. «Будет создаваться система водородных заправок, Еврокомиссия будет тратить, если я не ошибаюсь, сотни миллиардов евро на такую систему. И в перспективе похоже, что именно водород начнет вытеснять топливо в больших масштабах», - спрогнозировал он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

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