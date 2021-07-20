Следующий «черный лебедь» станет для Лукашенко последним 7 20.07.2021, 7:32

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Дела у него совсем «швах».

Ситуация в Беларуси в последние дни развивается все более динамично. Ежедневно мы видим явные признаки того, что режим Лукашенко трещит по швам. Появляется информация о проблемах узурпатора со здоровьем. Из-за явного недостатка денег инфраструктура режима просто разваливается. К примеру — мост в Гродно, который смыло уже второй раз за неделю. Практически каждый день мы слышим о каких-то ЧП на белорусских предприятиях. Абсолютно ясно, что нелегитимная власть в один прекрасный день может быть погребена под грузом накопленных проблем. Каждый шаг Таракана, находящегося в зоне ошибок, ухудшает его положение.

Когда же рухнет этот карточный домик? Читатели сайта Charter97.org считают, что ждать осталось уже не долго.

«Скоро лебединое озеро».

«Купание в ледяной воде в Сочи не прошло даром. Болячки в таком возрасте не заживают».

«Вся страна ждет, когда уже эта крыса умрет, давай, Саша, не подкачай».

«Задержание самолета вылезло боком Лукашенко сразу. Вот наконец дошла очередь и до последствий репрессии врачей. Пора доставать шампанское».

«Нигде неработающие спрашивают: А что с Лукашенко? Мой ответ их вдохновляет: Скоро, хлопцы, я буду накрывать вам богатую поляну».

«Внимание: если он умрет, то всем не праздновать, а выходить на улицы. Главная задача – вернуть нам то, что нам по праву принадлежит. Власть в своей стране».

«Еще пять лет назад было заметно, что у него диабет. Это было понятно по его походке, отечности и глазам. Диабет, давление, возраст, нервы, жара – он кандидат на инсульт. Странно, что раньше этого не случилось, возможно, был уже, а сейчас повторный».

Ситуация с инфраструктурой — просто швах

«А чему удивляться стране, где врач строит дороги, бывший мент поднимает сельское хозяйство, строитель возглавляет Нацбанк, половина управленцев закончила сельхозакадемию, в «парламенте» политруки, на каждом предприятии есть идеолог, а самой идеологии-то нет, бывший директор захудалого колхоза вообще уже 27 лет называет себя президентом».

«Если смотреть на некоторые фото, то асфальт кладут прямо на песок. Неудивительно, что вода все вымывает».

«Все беды от непрофессионализма. Начиная от главного дурака и так вниз по вертикали до самого последнего дурака. Караник где-то посредине. Ни людей лечить не умеет, ни хозяйством города заниматься. «Трава и дороги...» Тьфу! Дураки и дороги! Их интересуют только должности и оклады. Поэтому страна и в ж*пе. Менять надо такую непрофессиональную власть! И чем быстрее, тем лучше».

«Если брать терминологию Талеба, то можно сказать, что следующий «черный лебедь» станет для Лукашенко последним. Настолько он сегодня слаб».

«Ситуация с инфраструктурой — просто швах. Впрочем, как и ситуация, в которой оказался Лукашенко».

«Удивляться нечему: Таракан за всю свою сознательную и несознательную паршивую жизнь не заработал и цента. Только и делал, что дербанил бюджетные деньги».

«Итог «политической карьеры» хорошо известен: население Беларуси уменьшилось почти на миллион человек, уровень жизни населения упал ниже городской канализации и продолжает стремительно катиться к чертям собачьим».

«Это Гродно отменило поездку Лукашенко. Хватит, наездился!»

«Таракан вообще-то в Гродно и не нужен, разве что в городской тюрьме на Кирова, 1 заждались!».

«Давайте все вместе поможем диктатуре скончаться как можно быстрее и скоропостижно. Земля белорусская пусть будет им бетоном!«

«Происходит то, что эти мосты как построили в 70-80-е годы так и ничего с ними не делали. Асфальта новый слой положат сверху и готово. Никто ничего не модернизировал, нового не строил и т.д. Вот пришло их время, ничто не вечно. Просто нужно было лет 10 назад уже их перестраивать потихоньку, а не ждать момента, когда они рухнут все разом и досками подпирать. Так везде, в любой сфере».

«Это государственная программа упыря: «Брать, брать, брать и ничего не вкладывать».

«Смешные. Что значит «аномальная жара». У нас что, под 50 градусов было? По-моему, температуры от минус 30 до плюс 35 вполне ожидаемы для Беларуси и их никак нельзя назвать «аномальными», да и асфальтовое покрытие всегда прогревается намного выше, чем температура окружающей среды».

«Мозги у вас деформировались от аномальной безнаказанности и врожденного аномального морального уродства! На юге Польши сейчас под солнцем по 40 градусов и никакие мосты не деформируется».

«Мост свидетельствует, что чиновники ненормальные, зажравшиеся временщики».

«Надо палатку поставить под этим мостом в Гродно и поселить там этого директора».

«Какая может быть экономика, если плешивый мерзавец ежеминутно думает только о своей поганой шкуре?»

«Рабочие, дело за вами. Режим уже на лопатках», — считают читатели сайта Charter97.org.

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