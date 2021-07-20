Белорусский гроссмейстер Ковалев, выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 Кубка Мира 1 20.07.2021, 10:39

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Владислав Ковалев

Фото: twitter.com/fionchetta

В 1/32 финала белорус победил Бобби Ченга из Австралии.

Международный гроссмейстер, лучший белорусский шахматист Владислав Ковалев (125, ФИДЕ), выступающий под флагом ФИДЕ, вышел в 1/16 финала Кубка Мира. В 1/32 финала белорус победил Бобби Ченга (436) из Австралии – 1,5:0,5, пишет «Трибуна».

В следующем раунде Ковалев встретится с Владимиром Федосеевым (42, Россия).

Добавим, что на Кубке Мира сильнейшие шахматисты мира разыграют призовой фонд в размере 1 892 500 долларов и два приглашения в Турнир претендентов 2022.

Напомним, ранее Ковалев отказался играть в чемпионате Беларуси из-за требования подписать «дополнительное соглашение» к контракту, а также публично выражал соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко. В январе гроссмейстер покинул Беларусь.

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