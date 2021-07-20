С начала года бензин в Беларуси подорожал уже на 12% 1 20.07.2021, 15:43

Сегодня топливо подорожало в 22-й раз с начала года.

20 июля «Белнефтехим» в очередной раз поднял на 1 копейку цены на автомобильное топливо. Это уже 22-е подорожание за этот год.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1 руб. 92 коп., АИ-95-К5-Евро – 2 руб. 2 коп., АИ-98-К5-Евро – 2 руб. 24 коп., дизельное топливо – 2 руб. 2 коп.

С учетом этого подорожания рост цен с начала 2021 года составляет 12%.

В «Белнефтехиме» повышение цен на топливо объяснили тем, что рост цен на углеводородное сырье на международных рынках с начала 2021 года составил 39%.

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