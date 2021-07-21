Активист рабочего движения Денис Гутковский: Таракан первым побежит из страны 1 21.07.2021, 7:33

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денис гутковский

Сегодня достаточно просто начать итальянскую забастовку.

Активист рабочего движения Беларуси Денис Гутковский выступил с обращением на канале «Реальная Беларусь»:

- Рабочие, братья мои родные. Сейчас самое время вспомнить, кто мы с вами есть на самом деле. Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас происходит в нашей стране. Один старый, больной, трусливый и до ужаса напуганный дед пытается создать видимость, что он что-то контролирует в нашей стране. Но ведь это в самом деле не так. Мы-то с вами сильнее и умнее.

Родные, во всех нас живут гены партизан. Давайте вспомним нашу историю. Мы же знаем ее. Причем я не прошу вас воспоминать древнюю историю становления нашего государства. Вспомните хотя бы 1991 год. Вспомните 1991 год, когда шахтеры показали кто рулит в этой стране, кто в ней решает. Шахтеры из Солигорска, пробив два кордона милицейских заграждений, дошли до Минска, до столицы, сели на площади и выдвинули свои условия. Вот кто решает в этой стране.

Режим до ужаса боится рабочих. Вспомните самое начало наших протестов, вспомните забастовку 2020 года, когда Лукашенко хватался за сердце, когда на всех предприятиях ему кричали: «Уходи!», посылали на три буквы, предлагали застрелиться. Вспомните Кочанову, которая с трясущимися руками на всех провластных каналах давала указ: «Говорите о недопустимости забастовки».

Так, значит, в нас сила, мужики, в нас, рабочих, сила. Посмотрите на Лукашенко, вспомните в каком виде он приехал на Славянский позор, со слоем грима на лице, под которым и лица не видно, если можно назвать это лицом - одна восковая маска. А теперь смотрите на себя: вы смелые, крепкие, здоровые мужики. И сегодня никто не требует от вас радикальных действий. В соответствии с Конституцией, мы с вами имеем право на забастовку.

Мы можем воспользоваться этим правом ради самих себя и ради своей страны. Сегодня достаточно просто начать итальянскую забастовку, то есть работать спустя рукава на этот мерзкий режим. А через какое-то время, когда нас станет большое, достаточное количество — мы просто объявим режиму трудовой бойкот, мы просто не выйдем на работу, мы останемся дома.

Две-три недели - и синепалый таракан первым побежит из страны.

Ребята, готовьтесь к забастовке финансово, запасайтесь продуктами и подготовьтесь морально. Начинаем итальянскую забастовку, а через неделю - объявляем трудовой бойкот, остаемся дома.

С самого начала этот режим вдалбливал в нас зерно рабства. Но все заработали мы, произвели мы, продали на внешнем рынке мы, валюта пришла в страну благодаря нам.

Родные, вы видите, как режим боится стачки. Это триггер, то больное место, за которое мы дергаем режим. Родные, если режим боится забастовки — значит, забастовке быть!

Жыве Беларусь! Жыве вечна!

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