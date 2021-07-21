Спектакль для Путина 1 Сергей Шелин, «Росбалт»

21.07.2021, 10:13

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Ничего другого ему уже не показывают.

Не так уж просто расшифровать тайный смысл помпезно поданного онлайнового совещания Владимира Путина с членами правительства и группой приравненных к ним лиц. Именовалось это Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мероприятие напоминало пленум ЦК КПСС, посвященный выполнению очередной пятилетки: Путин велел подчиненным доложить о результатах и перспективах шестилетки 2019–2024, контрольные цифры которой он узаконил своим «майским указом» в 2018-м.

Но сходство обманчиво. Прошлым летом достижение главных «майских» ориентиров перенесли с 2024-го на 2030-й год. Большевистские пятилетние планы тоже, бывало, проваливались, но не в такой открытой и радикальной форме.

Вторым отличием было то, что большевики соглашались и даже были обязаны назвать хоть какие-то неудачи в исполнении своих предначертаний. А при Путине о чем-либо не получившемся вообще никто не отчитывается. Декламации начальников всех уровней могут быть посвящены только бывшим и будущим триумфам.

И, наконец, о самом языке руководящих лиц. Лексикон коммунистов был по-своему конкретен. Они рапортовали о десятках миллионах тонн стали, сотнях миллионов пар обуви, миллиардах пудов зерна и т. п. А подчиненные Владимира Путина рассказывают ему о каких-то таинственных, не поддающихся пониманию вещах: «200 показателей»… «1200 мероприятий»… «250 инициатив»… «33 соглашения»… «19 крупнейших конкретных мероприятий»… «Активно работаем над достижением показателей по улучшению качества городской среды в полтора раза»…

Стороннему человеку непонятно, но собеседники вождя и он сам схватывают эти сведения с полуслова. И единственное встречное путинское предписание о том же, о чем и всегда: «Контроль надо наладить. Контроль должен быть действенным, иначе работать не будет».

Контроль — это логично. Ведь начальственные проекты всестороннего процветания нашей страны, простирающиеся то ли до 2024-го, то ли до 2030-го, — это не более чем планы раздела казенных денег между ведомствами, сановниками и доверенными миллиардерами. Но дележи проходят под коврами, и на торжественном совещании о них никто даже и не упомянул. Зря Путин назвал его «дискуссией». Рядом с этим мероприятием пленумы ЦК были образцами соревнования мнений.

Вообразите себе любознательного россиянина, который не поленится почитать стенограмму или посмотреть четырехчасовое видео. Вот что он увидит и услышит:

«Запущены, как вы знаете, соответствующие программы и уже отремонтировано 69 ФАПов и врачебных амбулаторий в 19 регионах, в процессе ремонта еще 743 объекта в 62 регионах, введено в эксплуатацию 5,8 тысячи единиц медицинского оборудования в 61 регионе»…

«На новую систему обращения с ТКО уже перешли 82 субъекта Российской Федерации, в которых работают 174 региональных оператора. Охват населения коммунальной услугой достиг 94 процентов. 2020 год показал, что отслеживать самочувствие региональных операторов необходимо на постоянной основе»…

«Реализовано 173 проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, который вами, Владимир Владимирович, был одобрен еще в 2018 году»…

Согласитесь, что эти декламации, похожие на заклинания древних жрецов у дымящихся алтарей, ничего не скажут простому человеку. Он не исполнится энтузиазма, не уловит, какое отношение эти свершения и прожекты имеют к нему лично, да и просто не разберет, о чем речь.

Но в тех редких случаях, когда что-то разобрать удается, сразу понимаешь: в загадочности почти всех остальных начальственных речей заложен глубокий и мудрый смысл.

С весны прошлого года у нас эпидемия. По подсчетам, не совпадающим с официальными, погибли уже 500-600 тыс. человек. И вот как об этом сообщает «медицинский» вице-премьер Голикова:

«Владимир Владимирович, вашим указом определены национальные цели…: обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. К сожалению, увеличение смертности, связанной с COVID-19 и его последствиями, внесло коррективы в положительную динамику этих показателей…»

Ну о чем же сейчас толковать, как не о «показателях»? Сочувствовать пострадавшим, что ли? В начальственном языке даже и слов подходящих нет. Что же до «корректив в положительную динамику показателей», то и в самом деле те еще получились «коррективы». Население России не растет, а уменьшается. В 2019-м ожидаемая продолжительность жизни была 73,4 года, в ковидном 2020-м — 71,5, и нет признаков, что в 2021-м станет лучше. Подкачал народ. Не выполняет указ.

Впрочем, Путин надеется, что чиновники как-нибудь вырулят со статистикой: «Конечно, цели должны быть реалистичными, но все-таки амбициозными. То же самое касается и достижения продолжительности жизни в 75 лет по итогам 2025 года. Я так понимаю, что эта цель у нас никуда не исчезает…»

Право слово, лучше бы они совсем ничего об этом не говорили.

Как и «строительный» вице-премьер Хуснуллин о своей теме: «В текущем году поставлена задача обеспечить рекордный ввод — это не менее 85 миллионов 600 тысяч квадратных метров жилья, что на 10 процентов превышает наши предварительные плановые показатели нацпроекта».

Видимо, он знает, о чем докладывает. Но ведь уследить за «коррективами», то есть подгонками, непрерывно вносимыми в «показатели нацпроекта», просто невозможно. А вот в первоначальной своей версии нацпроект предписывал сдать в 2021 году 94 млн кв. метров жилья. Обещанные же «рекордные» 85-86 млн кв. метров — это всего лишь уровень 2015 года (85,3 млн кв. м). Топтание на месте выдается за движение вперед гигантскими прыжками.

Как видите, гораздо мудрее было говорить путано и о вещах, для простых людей не ясных. Что участники коллективно и делали на протяжении большей части своих весьма длительных собеседований.

Загадка только, зачем это мероприятие выставили на общее обозрение. Чтобы воодушевить народ перед выборами? Но там нет ничего воодушевляющего. Переделить деньги? Но это происходит в других местах и непублично. Провозгласить новые планы? Но они забываются и заново сочиняются каждый день. Напомнить, что страна — объект никому не объясняемых начальственных манипуляций? Но это уж точно не новость.

Остается простейшее объяснение. Ни о ком постороннем даже и не думали. Высшее начальство исполнило ритуал совместных мечтаний ради собственного удовольствия. Потому что этот спектакль ему нравится. Он заменяет утомительную и кропотливую работу по управлению страной. А от народа возражений не ждут. Ведь кроме спектаклей ему давно уже ничего не предъявляют.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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