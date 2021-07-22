Обезумевший Лукашенко хочет создавать ядерное оружие? 42 22.07.2021, 11:51

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Диктатор заявил об использовании радиоактивных веществ с БелАЭС в оборонном комплексе.

22 июля узурпатор Лукашенко собрал руководство Совета Министров на совещание. Он поднял вопрос утилизации и хранения радиоактивных отходов и заявил, что это — «ценнейший продукт», передает БелТА.

«И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, — заявил обезумевший диктатор.

Он отметил, что ядерные отходы образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения.

«Мы эти источники используем в науке, медицине (возьмите онкологию и не только), промышленности, оборонном комплексе», — сказал Лукашенко.

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