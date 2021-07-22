Спасаемся от зноя: четыре рецепта холодных супов из Европы 22.07.2021, 14:56

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фото: delimano

Оригинальные блюда, которые помогу вам освежиться.

Девять месяцев в году мы мечтаем о теплом лете. Но когда наступает июльская жара, то хочется окунуться с головой в прорубь или съесть айсберг целиком. Но вместо этого можно приготовить холодный суп, пишет «Вокруг света».

Люди во всем мире издавна научились справляться со зноем при помощи еды, например, холодных супов. Их прелесть в том, что для приготовления таких супов порой даже не нужно включать плиту.

Испанский суп гаспачо

Легкий летний суп из перетертых овощей. Его основа — спелые, ароматные томаты, огурцы, кусочки белого хлеба, чеснок, оливковое масло и лед. В некоторых вариациях рецепта добавляют кабачки, сладкий перец, тыкву и лук-шалот.

Гаспачо родом из Испании и Португалии. Эволюция этого блюда насчитывает несколько тысячелетий. Бедные крестьяне ели похлебку на воде с уксусом, чесноком, маслом и черствым хлебом. Нехитрое блюдо стоило дешево и давало много энергии. В начале XIX века в бедняцкий суп стали добавлять томаты и другие овощи. В XXI веке гаспачо даже попал на стол королевским особам. В традиционных деревянных тарелках его подавали на официальном приеме в испанском дворце.

Сейчас словом «гаспачо» называют множество овощных смузи, которые ничего общего не имеют с классическим рецептом. Например, арбузный гаспачо с перцем халапеньо или авокадный с креветками.

Рецепт холодного супа гаспачо (2 порции)

Ингредиенты:

спелые томаты — 6 шт.

огурцы — 2 шт.

лук-шалот — 1 шт.

сладкий красный перец — 2 ст. л.

лед — 6 кубиков

белый хлеб — 2 ломтика

сок лайма или лимона — 3 ст. л.

соус табаско или острый перец — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 2 ст. л.

кинза — пара веточек

соль

Этапы приготовления:

Сделайте на помидорах крестообразный надрез и положите в кипящую воду на 1 минуту. Выньте, остудите и снимите шкурку.

Крупно нарежьте овощи и зелень, сложите все ингредиенты в одну емкость.

Измельчите блендером вместе с кубиками льда.

Добавьте ломтики хлеба и включите блендер еще раз.

Посолите, приправьте специями и маслом.

На стол подавайте сразу, пока суп не успел нагреться. Сверху можно добавить немного чесночных гренок, листик мяты или толченый тимьян.

Французский луковый суп вишисуаз

Суп из нескольких сортов лука с добавлением картофеля. Его варят на курином бульоне и щедро приправляют сливками. Очень сытное и калорийное блюдо, которое хорошо освежает в летнюю жару.

Доподлинно неизвестно, кто и когда придумал рецепт супа вишисуаз. По одной из версий, похожее горячее блюдо готовили во Франции еще в XVIII веке. Есть его холодным стали после случая при дворе французского короля Людовика XV. Монарха терзали мысли о возможном покушении. Боясь отравления, он заставлял своих многочисленных слуг пробовать еду со своего стола. К моменту, когда стало ясно, что суп не отравлен, блюдо успело остыть. Холодный вариант вишисуаз очень понравился королю.

Современное название супу вишисуаз спустя 200 лет дал французский повар Луи Диа. Он работал в Нью-Йорке в ресторане дорогого отеля и знойным летом 1917 года думал, чем удивить гостей заведения. Луи вспомнил о блюде, которые они с братом ели в детстве. В остатки лукового супа с обеда мальчики придумали добавлять холодное молоко, это лакомство отлично утоляло голод и охлаждало в жару. Луи Диа стал готовить такой суп в своем ресторане. Он назвал его Crème vichyssoise glacée, что по-русски звучит как «охлажденный сливочный вишисуаз», в честь знаменитого французского курорта Виши.

Рецепт холодного супа вишисуаз (4 порции)

Ингредиенты:

лук-порей — 2 стебля

репчатый лук — 2 луковицы

сливочное масло — 150 г

растительное масло — 100 мл

3 средние картофелины

сливки 40% — 300 мл

куриный бульон — 200 мл

зеленый лук

молотый белый перец

мускатный орех

соль

Этапы приготовления:

Порежьте полукольцами белую часть лука-порея и так же репчатый лук.

Положите лук в сотейник, в котором предварительно разогрели растительное и сливочное масло.

Почистите и нарежьте картофель. Добавьте к луку, когда тот немного поджарится.

Через 3-4 минуты добавьте в сотейник куриный бульон, сливки, соль и специи. Тушите на медленном огне до готовности овощей — около 15 минут.

Готовый суп измельчите погружным блендером до однородной массы.

Охладите блюдо и подавайте порционно в тарелках, украсив зеленью.

Венгерский вишневый суп меддьлевеш

Оригинальный суп из сладкой и спелой вишни в сочетании со сметаной и специями. Родиной блюда считают Венгрию. Но меддьлевеш с удовольствием едят в Австрии, Словакии, Польше, Германии и даже в Северной Америке.

Для его приготовления используют вишню целиком, вместе с косточкой. Вместо сметаны иногда используют сливки, а некоторые кулинары для пикантности приправляют меддьлевеш красным или белым вином. Суп подают как основное блюдо во время обеда, а также в качестве закуски или десерта на ужин.

Рецепт холодного супа меддьлевеш (4 порции)

Ингредиенты:

спелая вишня с косточками — 2 стакана

холодная вода — 3 стакана

сахар — 3 ст. л.

Сметана — 100 г

пшеничная мука — 2 ст. л.

корица — 2 палочки

гвоздика — 4 шт.

соль

Этапы приготовления:

Промойте вишню, положите в кастрюлю, добавив воду, сахар и специи. Поставьте на огонь и варите после закипания еще 5-7 минут.

В отдельной емкости смешайте сметану с мукой и солью. Добавьте туда стакан горячего вишневого бульона и перемешайте снова.

Влейте сметанную смесь в кастрюлю с вишней. Постоянно помешивая, варите еще около 5 минут на медленном огне.

Выньте из супа корицу и гвоздику и остудите.

Подавайте суп, украсив листиком мяты, взбитыми сливками или кусочками орехов.

Испанский суп аджо бланко

Освежающий холодный суп из миндальных орехов, традиционное блюдо Андалусии, которое готовили на Пиренейском полуострове еще в Средневековье. Его называют старшим братом гаспачо из-за некоторых общих ингредиентов. Готовят аджо бланко из миндаля, черствого хлеба, воды, оливкового масла и уксуса. В некоторых вариантах рецепта встречается сырой яичный желток. Подают суп холодным, вместе с виноградом, кусочками яблок или дыни.

Рецепт супа аджо бланко (4 порции)

Ингредиенты:

очищенный миндаль — 200 г

сухой белый хлеб без корочки — 4 ломтика

чеснок — 2 зубчика

вода — 600 г

хересный или виноградный уксус — 2 ст. л.

оливковое масло — 5 ст. л.

виноград без косточек — для украшения

петрушка

Этапы приготовления:

Очищенный миндаль обжарьте несколько минут на сковороде, чтобы усилить запах и вкус орехов.

Замочите черствый белый хлеб в воде или миндальном молоке на 10–15 минут.

Миндаль вместе с чесноком измельчите в блендере.

Добавьте к миндальной массе хлеб, воду, уксус и соль и хорошо взбейте блендером еще раз.

При работающем блендере влейте оливковое масло, чтобы получилась однородная эмульсия.

Перелейте суп в кастрюлю и охладите.

Подавайте в тарелках, положив сверху половинки винограда, кусочки огурца, дыни или яблока. Можно украсить веточкой петрушки или обжаренными пластинками миндаля.

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