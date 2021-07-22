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Ученые впервые модифицировали геном сумчатого животного

  • 22.07.2021, 16:16
Ученые впервые модифицировали геном сумчатого животного

Сумчатые имеют уникальные характеристики, отсутствующие у многих других млекопитающих.

Японские ученые из Института физико-химических исследований впервые модифицировали геном сумчатого животного, создав опоссумов-альбиносов. Эксперимент они описали в статье в журнале Current Biology.

Генетически модифицированные животные часто используются для экспериментов по моделированию различных биологических процессов. Сумчатые имеют уникальные характеристики, отсутствующие у многих других млекопитающих — они страдают от рака кожи из-за воздействия ультрафиолета, у них нет функциональной плаценты, их детеныши рождаются недоношенными. Все эти особенности вызывают интерес у ученых.

На роль модельного организма для изучения особенностей сумчатых лучше всего подошел опоссум — первое сумчатое, геном которого удалось секвенировать. Исследователи ввели самкам гормональные препараты, вызвавшие течку, и дали животным возможность спариваться. Это позволило получить партию оплодотворенных яйцеклеток, которые ученые использовали для эксперимента.

Основной проблемой было преодолеть оболочку яйцеклетки — у опоссумов она плотная, и обычная инъекционная игла не может через нее пройти. Чтобы справиться с этим, ученые использовали пьезоэлектрический элемент, который позволил лучше контролировать движения иглы и успешно проткнуть оболочку.

Исследователи нацелились на гены, отвечающие за пигментацию. Это позволило получить опоссумов-альбиносов, способных передать мутацию потомкам.

Ученые рассчитывают, что разработанная ими методика позволит проводить новые эксперименты в области эмбриологии, нейробиологии, иммуногенетики млекопитающих, а также геномного импринтинга и даже сравнительной эволюции.


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