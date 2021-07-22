Исследование: Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма Дельта

Исследование: Вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма Дельта1
- 22.07.2021, 20:05
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Важны две дозы вакцин.
Исследователи выяснили, что две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca являются эффективными в борьбе против штамма Дельта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты ученых опубликованные в издании New England Journal of Medicine.
Между тем, стало известно, что одна доза обоих препаратов защищает только на 30%, а со штаммом Альфа препараты борются на 93,7%.
Кроме этого, в исследовании говорится, что две дозы AstraZeneca эффективны на 67% против Дельта и на 74,5% против Альфа.
Одна доза Pfizer защищает на 33% в заражении Дельта, а AstraZeneca - на 30%.
"Наше открытие снижения эффективности после первой дозы поддержит усилия по максимальному использованию вакцины с двумя дозами среди уязвимых групп в контексте распространения варианта Дельта", - указано в сообщении.