В России рухнул железнодорожный мост на Транссибе 6 23.07.2021, 10:55

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю/ТАСС

Движение поездов пришлось остановить в обоих направлениях.

В России из-за сильных дождей в Забайкальском крае произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"23 июля в 09:00 (03:00 по Минску – ред.) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара – Владивосток.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

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