Глава ЦРУ дал «честный ответ» на вопрос о происхождении коронавируса 2 23.07.2021, 11:21

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Уильям Бернс

фото: afp

Уильям Бернс выступил в эфире радиостанции NPR.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что власти США пока не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавируса.

В интервью радиостанции NPR он допустил, что выяснить происхождение этого вируса так и не удастся.

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — отметил глава ЦРУ.

По его словам, власти продолжают усердно изучать вопрос.

«Возможно, как и в ситуации со многими другими вещами, мы никогда не придем к окончательному заключению», — добавил Бернс.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока рано исключать версию о том, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае. Он также призвал Пекин к открытому сотрудничеству.

Гебрейесус сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

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