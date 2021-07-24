Немецкие ученые нашли ключевую слабость коронавируса 1 24.07.2021, 8:10

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Фото: Getty Images

Открытие позволит полностью остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ученые из немецкого Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте заявили об обнаружении ключевых уязвимостей нового коронавируса SARS-CoV-2, пандемия которого накрыла все страны мира с весны 2020 года, сообщает журнал Angewandte Chemie.

Немецкие ученые, под руководством профессора Харальда Швальбе, нашли 15 коротких сегментов генома нового коронавируса, которые не способны к мутации и являются точками уязвимости в геноме.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — рассказал Швальбе.

Через эти ингибиторы можно будет замедлить или даже остановить полностью репликацию и распространение коронавирусной инфекции.

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