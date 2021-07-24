закрыть
24 июля 2021, суббота, 9:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкие ученые нашли ключевую слабость коронавируса

1
  • 24.07.2021, 8:10
  • 5,188
Немецкие ученые нашли ключевую слабость коронавируса
Фото: Getty Images

Открытие позволит полностью остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ученые из немецкого Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте заявили об обнаружении ключевых уязвимостей нового коронавируса SARS-CoV-2, пандемия которого накрыла все страны мира с весны 2020 года, сообщает журнал Angewandte Chemie.

Немецкие ученые, под руководством профессора Харальда Швальбе, нашли 15 коротких сегментов генома нового коронавируса, которые не способны к мутации и являются точками уязвимости в геноме.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — рассказал Швальбе.

Через эти ингибиторы можно будет замедлить или даже остановить полностью репликацию и распространение коронавирусной инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский
Беларусь уже не станет прежней
Беларусь уже не станет прежней Телеграм-канал «Баста!»