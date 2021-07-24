Радзивиллы: семь столетий белорусского рода воинов и меценатов 24.07.2021, 10:09

История самой известной магнатской фамилии, боровшейся за интересы Великого Княжества Литовского.

20 июля, имея 103 года, умерла княгиня Эльжбета Радзивилл, дочь предпоследнего владельца Несвижского замка Альбрехта Радзивилла. Она родилась в 1917-м и стала последней из Радзивиллов, для которых Несвиж был родным домом. С 1993 года княгиня неоднократно приезжала в Беларусь, помогала реставраторам возродить бывший вид замка, пишет belsat.eu.

Хотя время господства воинской аристократии давно прошло, такие фамилии, как Радзивиллы, Сапеги и Олельковичи, вызывают в сознании каждого белоруса романтические образы рыцарей в доспехах и красивых дев в богатых нарядах.

Кем же являются Радзивиллы для белорусской истории?

«Сівыя легенды» и документы

Фамилия рода имеет два варианта происхождения: от славянского «породить» и балтского «находить». Летописи пересказывают легенду о том, что предком Радзивиллов был верховный языческий жрец Лиздейко, который, с одной стороны, был ребенком случайно найден в лесу князем Витенем, а с другой – посоветовал князю Гедимину основать Вильнюс и сделать его своей столицей.

Впервые же в документе фамилия Радзивилл встречается в грамоте князя Свидригайло Ольгердовича в 1436 год, во время гражданской войны в Великом Княжестве Литовском, в связи с тем, что он оказался врагом Свидригайло. Это был Радзивилл Остикович, который и считается официальным родоначальником рода.

Далее род богател, занимал высшие должности, получал новые титулы, рос в количестве и делился на ветви – оценка очень высокой успешности в феодальном мире. Гербом Радзивиллов стали «Трубы». А в 1518 году, когда Николай Радзивилл получил от императора титул князя Священной Римской империи, к щиту с тремя трубами добавился черный имперский единоглавый Орел.

Рыцари и войны

Разве что наиболее известны Радзивиллы как воины и властители великих просторов: они владели землями на территории современной Беларуси, Литвы, Польши, Украины, Латвии и России. Всего имения рода в XVI – XVII веках площадью были равными не самому малому европейскому государству.

При этом Радзивиллы старались защищать самостоятельность ВКЛ от польской короны: в частности, выступали против заключения Люблинской унии.

На доходы с этих земель Радзивиллы строили города и замки, а также вооружали значительные воинские контингенты, что не только охраняли родовые владения, но и принимали участие в обороне ВКЛ. Так, известный Николай Христофор Радзивилл Сиротка выставлял в поле до 539 вооруженных всадников, а также 386 пеших солдат. Это очень значительный отряд для того времени, когда несколько сотен всадников могли определить судьбу даже самой значительной битвы.

Со своими воинами Радзивиллы принимали участие почти во всех войнах, которые вело наше государство, и многие из них были талантливыми военачальниками.

Просветители и християне

Время Возрождения и начертания современной науки – XVI век – был одновременно временем очень высокой религиозной активности в европейском обществе. Среди Радзивиллов появились лютые сторонники католичества и протестантизма, но до каких-то религиозных войн в ВКЛ дело не дошло: борьба в основном была в сфере образования и законотворческой деятельности.

Так, Николай Радзивилл Черный стал кальвинистом, основал типографии в Бресте и Несвиже, издал Радзивилловскую Библию, строил церкви и школы. Именно благодаря его усилиям в Несвиже напечатали книгу на старобелорусском языке – «Катехизис». Двоюродный брат Черного – Николай Радзивилл Рыжий – не только разбил московские войска в битве на Уле в 1564 году, а был также меценатом и спонсором христианской литературы и образования.

В то же время сын Николая Радзивилла Черного, уже упомянутый командир 539 всадников Николай Христофор Радзивилл Сиротка, не только воевал, но и получил прекрасное образование в Европе. Сиротка стала убежденным католиком и основал Несвижский иезуитский коллегиум – одно из лучших образовательных учреждений в ВКЛ и Восточной Европе. Там же он собирал произведения искусства и книги.

Сиротка странствовал по Италии, а в 1583 году был в Палестине, о чем написал книгу на латыни «Перегринация, или паломничество на Святую Землю».

Белорусская княгиня

Много веков Радзивиллы боролись за интересы Великого Княжества Литовского, принимали участие в войнах за возрождение ВКЛ – и после того, как Речь Посполитую разделили Россия, Австрия и Пруссия.

В начале же ХХ века к культурному возрождению Беларуси присоединилась Магдалена Радзивилл (в девичестве – Завиша), которая выросла в Беларуси и стала патриоткой родного края.

«Считаю себя белорусской литовского происхождения. Как и муж мой, полькою себя не признаю», – писала аристократка в 1912 году»

Вацлав Николай Радзивилл, ее второй муж, также жил в Беларуси и интересовался белорусским фольклором. К сожалению, смелый офицер (участник англо-бурской войны, войн на Балканах, российско-японской войны) погиб на 8-м году брака на фронте в первые месяцы Первой мировой войны.

Благодаря усилиям Магдалены Радзивилл открывались белорусские школы в ряде регионов Беларуси, финансировались издательства «Заглянет солнце и в наше оконце», Белорусское издательское общество, католическая газета «Белорус», общества трезвости, госпитали, сельские магазины.

Меценатка платила стипендию студентам-белорусам, которые учились в Петербурге, поддерживала тамошнюю белорусскую библиотеку. Ее поместье в Кухтичах посещали Вацлав Ивановский, Иван и Антон Луцкевичи, Роман Скирмунт и другие деятели белорусского национально-культурного движения.

В 2016 году семья Радзивиллов и белорусские активисты стали обсуждать перезахоронение почившей Магдалены Радзивилл в Беларуси.

«Она считала себя белорусской, мечтала жить в Минске. Поэтому это будет очень символично, если мы похороним прах Магдалены здесь, потому что она мечтала о свободной демократической Беларуси», – говорил тогда Матей Радзивилл. В 2018 году останки белорусской княгини были торжественно перезахоронены в минском костеле Пресвятой Троицы на Золотой Горке.

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