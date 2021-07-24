закрыть
24 июля 2021, суббота, 13:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Причин начать трудовой бунт — множество

  • Телеграм-канал БОР
  • 24.07.2021, 12:46
  • 1,586
Причин начать трудовой бунт — множество
Фото: тАСС

Чего же мы ждем?

Все чаще стали слышны разговоры о том, что люди выйдут на улицы только когда... Когда их призовут каналы, штабы или еще кто-то. Такая же ситуация и с забастовкой. Пока кто-то не позовет, сами ни ногой.

На самом деле никому из нас не нужны указания. Мы — самостоятельные, думающие люди, которые достойны лучшей жизни в своей стране.

Чтобы начать тихий трудовой бунт достаточно просто увидеть нарушения техники безопасности на заводе и потребовать это исправить.

Чтобы начать тихий трудовой бунт можно просто подольше возвращаться с перерывов, отказываться работать в три смены и побольше уделять время семье. Всех денег не заработаешь, а дети растут быстро.

Параллельно не забываем готовиться к тому, чтобы остаться дома. Закупаем продукты и лекарства, откладываем денег на перед.

Причин начать трудовой бунт множество. Но главная из них — мы сами.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский