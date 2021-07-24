Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР

24.07.2021, 12:46

1,586

Фото: тАСС

Чего же мы ждем?

Все чаще стали слышны разговоры о том, что люди выйдут на улицы только когда... Когда их призовут каналы, штабы или еще кто-то. Такая же ситуация и с забастовкой. Пока кто-то не позовет, сами ни ногой.

На самом деле никому из нас не нужны указания. Мы — самостоятельные, думающие люди, которые достойны лучшей жизни в своей стране.

Чтобы начать тихий трудовой бунт достаточно просто увидеть нарушения техники безопасности на заводе и потребовать это исправить.

Чтобы начать тихий трудовой бунт можно просто подольше возвращаться с перерывов, отказываться работать в три смены и побольше уделять время семье. Всех денег не заработаешь, а дети растут быстро.

Параллельно не забываем готовиться к тому, чтобы остаться дома. Закупаем продукты и лекарства, откладываем денег на перед.

Причин начать трудовой бунт множество. Но главная из них — мы сами.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».