Причин начать трудовой бунт — множество
- Телеграм-канал БОР
- 24.07.2021, 12:46
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Чего же мы ждем?
Все чаще стали слышны разговоры о том, что люди выйдут на улицы только когда... Когда их призовут каналы, штабы или еще кто-то. Такая же ситуация и с забастовкой. Пока кто-то не позовет, сами ни ногой.
На самом деле никому из нас не нужны указания. Мы — самостоятельные, думающие люди, которые достойны лучшей жизни в своей стране.
Чтобы начать тихий трудовой бунт достаточно просто увидеть нарушения техники безопасности на заводе и потребовать это исправить.
Чтобы начать тихий трудовой бунт можно просто подольше возвращаться с перерывов, отказываться работать в три смены и побольше уделять время семье. Всех денег не заработаешь, а дети растут быстро.
Параллельно не забываем готовиться к тому, чтобы остаться дома. Закупаем продукты и лекарства, откладываем денег на перед.
Причин начать трудовой бунт множество. Но главная из них — мы сами.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)