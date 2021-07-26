Военная техника прибыла к зданию парламента Туниса и окружила его 2 26.07.2021, 9:13

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Протестующие встретили военных восторженными возгласами и пением национального гимна.

В Тунисе военная техника заблокировала парламент после того, как президент страны Каис Саид объявил, что отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, лишив депутатов неприкосновенности, передают местные СМИ с места событий,сообщает "Интерфакс".

Спикер парламента Аль-Ганнуши, представляющий исламистскую партию "Ан-Нахда", в видеообращении назвал действия президента "переворотом".

Местные СМИ Tunisie Numerique передают, что глава государства запретил спикеру, а также 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны, а премьер покинул правительственную резиденцию и его увезли в неизвестном направлении.

По данным газеты, временным главой министерства внутренних дел страны назначен руководитель президентской гвардии Халед Яхьауи.

Президент принял решения о замораживании работы парламента и снятии с должности премьера после прошедших в воскресенье в Тунисе акций протеста против правительства. Тунисцы недовольны тем, как кабинет министров решает проблему с распространением COVID-19.

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