СБУ ликвидировала в Украине мощную ботоферму, работавшую на заказчиков из РФ 26.07.2021, 11:46

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Фото: СБУ

Ферму использовали для накрутки просмотров и комментариев.

Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Ивано-Франковской области мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.

Как сообщается, ее организатором оказался местный житель, который является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям.

Только с начала 2021 года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

Заказчиками услуг ботофермы, работавшей в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках, были клиенты из РФ, которые использовали ее мощности для накрутки просмотров и комментариев, а также для «масштабных искажений реального положения вещей».

Во время обысков оперативники СБУ изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование.

Начато уголовное производство по ст. 361 (несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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