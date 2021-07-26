СБУ ликвидировала в Украине мощную ботоферму, работавшую на заказчиков из РФ
- 26.07.2021, 11:46
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Ферму использовали для накрутки просмотров и комментариев.
Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Ивано-Франковской области мощную ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков с РФ.
Как сообщается, ее организатором оказался местный житель, который является специалистом по информационным и телекоммуникационным технологиям.
Только с начала 2021 года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.
Заказчиками услуг ботофермы, работавшей в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках, были клиенты из РФ, которые использовали ее мощности для накрутки просмотров и комментариев, а также для «масштабных искажений реального положения вещей».
Во время обысков оперативники СБУ изъяли SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование.
Начато уголовное производство по ст. 361 (несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.