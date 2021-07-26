Во Львове открыли первую белорусскую языковую школу 26.07.2021, 22:16

Фото: читатели «Белсата»

Изучать белорусский язык там смогут как сами белорусы, так и украинцы.

Белорусы, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий после начала протестов, активно объединяются в новых городах. И если раньше они в основном проводили акции солидарности, то теперь занимаются и образовательной сферой, пишет «Белсат».

Пока в Беларуси ликвидируют организации, которые занимаются популяризацией белорусского языка и литературы, белорусы открывают свои языковые школы в Украине. Один из таких курсов по изучению белорусского языка открыли во Львове – изучать мову здесь смогут как сами белорусы, так и украинцы.

Языковую школу организовал «Белорусский кризисный центр», который благодаря активистам работает во Львове с начала года. На уроки будут собираться раз в неделю, учить грамматику, лексику и, самое главное, общаться на белорусском языке.

Фото: Белорусский кризисный центр во Львове / Telegram

На первое занятие пришло более двух десятков людей, большинство – белорусы, выехавшие по политическим мотивам. Только во Львове таких проживает несколько сотен человек. Рассказывают, что пришли на курсы, потому что говорить на белорусском сейчас безопаснее в Украине, чем в самой Беларуси.

«Я была вынуждена выехать из Беларуси по политическим мотивам и здесь я могу разговаривать не белорусском языке и не бояться, что за родной язык мне будут грозить какие-либо репрессии. Потому что в моей стране разговаривать на своем языке опасно», – говорит Зоя, приехавшая недавно из Беларуси.

Сообщество белорусов во Львове проводит политические акции, оказывает правовую поддержку беженцам, пишет письма политзаключенным, помогает легализоваться в Украине. Помещение для проведения занятий бесплатно дает украинская скаутская организация «Пласт», а изучать язык приходят и украинцы.

Фото: Белорусский кризисный центр во Львове / Telegram

«Судьба белорусского народа мне не безразлична, потому что они переживают такие же времена, как мы когда-то переживали, борются против диктатуры. Мы должны поддерживать белорусский народ, потому что много белорусских добровольцев были на фронте и защищали нашу страну, помогали во время Революции Достоинства», – рассказывает участница курса Мила.

Белорусские правозащитники говорят, что в Украину после протестов переехало около 160 тысяч белорусов. Государственная миграционная служба же сообщает, что на временное или постоянное проживание на 1 июня этого года с прошлого августа подалось около 3,5 тысяч граждан Беларуси. Остальные могут находиться в Украине до 180 дней.

Фото: читатели «Белсата»

«Законодательство очень сложное для белорусов. Белорусам практически невозможно легализоваться в Украине, это факт. Ситуация с получением беженства, я думаю, тоже очень сложная на сегодняшний день. Пока Украина не признала Беларусь небезопасной страной», – сообщает Алексей Францкевич, глава Кризисного белорусского центра во Львове.

По мнению правозащитника, Украина пока сделала немного, чтобы упростить легализацию для тех, кто бежал по политическим мотивам. А по квотам для ІТ-специалистов, которые ввели после августа прошлого года, во Львове пока смогли легализоваться лишь единицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».