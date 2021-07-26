закрыть
26 июля 2021, понедельник, 22:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во Львове открыли первую белорусскую языковую школу

  • 26.07.2021, 22:16
Во Львове открыли первую белорусскую языковую школу
Фото: читатели «Белсата»

Изучать белорусский язык там смогут как сами белорусы, так и украинцы.

Белорусы, которые были вынуждены покинуть страну из-за репрессий после начала протестов, активно объединяются в новых городах. И если раньше они в основном проводили акции солидарности, то теперь занимаются и образовательной сферой, пишет «Белсат».

Пока в Беларуси ликвидируют организации, которые занимаются популяризацией белорусского языка и литературы, белорусы открывают свои языковые школы в Украине. Один из таких курсов по изучению белорусского языка открыли во Львове – изучать мову здесь смогут как сами белорусы, так и украинцы.

Языковую школу организовал «Белорусский кризисный центр», который благодаря активистам работает во Львове с начала года. На уроки будут собираться раз в неделю, учить грамматику, лексику и, самое главное, общаться на белорусском языке.

Фото: Белорусский кризисный центр во Львове / Telegram

На первое занятие пришло более двух десятков людей, большинство – белорусы, выехавшие по политическим мотивам. Только во Львове таких проживает несколько сотен человек. Рассказывают, что пришли на курсы, потому что говорить на белорусском сейчас безопаснее в Украине, чем в самой Беларуси.

«Я была вынуждена выехать из Беларуси по политическим мотивам и здесь я могу разговаривать не белорусском языке и не бояться, что за родной язык мне будут грозить какие-либо репрессии. Потому что в моей стране разговаривать на своем языке опасно», – говорит Зоя, приехавшая недавно из Беларуси.

Сообщество белорусов во Львове проводит политические акции, оказывает правовую поддержку беженцам, пишет письма политзаключенным, помогает легализоваться в Украине. Помещение для проведения занятий бесплатно дает украинская скаутская организация «Пласт», а изучать язык приходят и украинцы.

Фото: Белорусский кризисный центр во Львове / Telegram

«Судьба белорусского народа мне не безразлична, потому что они переживают такие же времена, как мы когда-то переживали, борются против диктатуры. Мы должны поддерживать белорусский народ, потому что много белорусских добровольцев были на фронте и защищали нашу страну, помогали во время Революции Достоинства», – рассказывает участница курса Мила.

Белорусские правозащитники говорят, что в Украину после протестов переехало около 160 тысяч белорусов. Государственная миграционная служба же сообщает, что на временное или постоянное проживание на 1 июня этого года с прошлого августа подалось около 3,5 тысяч граждан Беларуси. Остальные могут находиться в Украине до 180 дней.

Фото: читатели «Белсата»

«Законодательство очень сложное для белорусов. Белорусам практически невозможно легализоваться в Украине, это факт. Ситуация с получением беженства, я думаю, тоже очень сложная на сегодняшний день. Пока Украина не признала Беларусь небезопасной страной», – сообщает Алексей Францкевич, глава Кризисного белорусского центра во Львове.

По мнению правозащитника, Украина пока сделала немного, чтобы упростить легализацию для тех, кто бежал по политическим мотивам. А по квотам для ІТ-специалистов, которые ввели после августа прошлого года, во Львове пока смогли легализоваться лишь единицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР