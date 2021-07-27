Сегодня — День Независимости Беларуси 5 27.07.2021, 8:01

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27 июля Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.

27 июля 1990 года, Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ стал первым официальным шагом к восстановлению независимости нашей страны.

Декларация провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».

Год спустя, 25 августа 1991 года, документ получил статус конституционного закона, на основании которого были внесены изменения и дополнения в Конституцию 1978 года.

Официальные власти отменили праздник после «референдума» 1996 года, на котором Лукашенко получил неограниченные полномочия. День независимости начали отмечать в годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля. Демократическая общественность, как и ранее, отмечает День независимости именно 27 июля.

С праздником, друзья!

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