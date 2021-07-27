закрыть
27 июля 2021, вторник, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минские застройщики готовятся к обвалу рынка и девальвации

3
  • 27.07.2021, 12:22
  • 4,282
Минские застройщики готовятся к обвалу рынка и девальвации

Строительство жилья в столице ускоряется.

Столичные застройщики спешат построить и продать квартиры, опасаясь обвала рынка недвижимости и девальвации, поэтому увеличили строительство жилья в Минске в январе—июне 2021 года на 60,1%, сообщает select.by.

По итогам января—мая 2021 года прирост составлял 45,8%, то есть в июне сдача квартир ускорилась. Всего за полугодие в Минске введено в эксплуатацию 440,1 тыс. квадратных метров жилья.

Ничего подобного в других регионах Беларуси не наблюдается. На втором месте по темпам роста строительства находится Гродненская область, в которой введено в эксплуатацию в январе—июне 225,2 тыс. квадратных метров жилья, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года только на 15%.

Всего в Беларуси за январь—июнь текущего года построили 23,9 тыс. новых квартир, что соответствует введению в эксплуатацию 2 040,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для очередников построено 866,4 тыс. квадратных метров, то есть 42,5% от общего объема. Из них с государственной поддержкой возведено 632,5 тыс. квадратных метров, причем, в основном, для многодетных семей, которым досталось 451,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Объем введения в строй жилья с господдержкой за рассматриваемый период увеличился на 22,8%.

По темпам роста в данном сегменте также лидирует Минск, в котором с господдержкой было построено жилья в 2,34 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года, то есть 72,6 тыс. квадратных метров жилья.

В то же время, по итогам января—мая в столице было возведено подобного жилья всего 28,4 тыс. квадратных метров. То есть, в июне объемы подобного строительства резко ускорились, что стало второй причиной увеличения темпов строительства в столице.

Несмотря на это, Минск находится всего на пятом месте по строительству с господдержкой. На первом — Брестская область, в которой с господдержкой построено 149,3 тыс. квадратных метров, на 6,1% больше, чем за первую половину 2020 года.

Однако такой успех имеет и обратную сторону — нарушения при строительстве, причем как раз при строительстве с господдержкой. По данным КГК Брестской области, строительства жилья для многодетных семей в Пинском районе, три частные подрядные организации приобретали строительные материалы у многочисленных посредников, а также в розничной торговле с надбавками сверх рыночной цены от 20% до 150%.

На втором месте строительства жилья с господдержкой находится Минская область. В ней за полугодие было построено подобного жилья на 54,3% больше, то есть 123,2 тыс. квадратных метров жилья. Всего в области возвели 539,2 тыс. квадратных метров — на 9% больше, чем год назад.

Единственный регион Беларуси, в котором строительство жилья в текущем году сокращается, это Могилевская област В ней построено жилья на 20,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, то есть 131,2 тыс. квадратных метров общей площади. Но в Витебской области введено в эксплуатацию жилья еще меньше: 118,8 тыс. квадратных метров.

Хотя это все же на 7,8% больше чем год назад. В обеих областях значительно сократилось строительство жилья с господдержкой.

Жилье в Беларуси строится, в основном, в городах, а в сельских населенных пунктах в январе—июне 2021 года введено в эксплуатацию всего 569,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что составляет 27,9% от общего объема строительства жилья в стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР