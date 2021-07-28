Немецкие ученые нашли уязвимое место в геноме коронавируса 28.07.2021, 7:36

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Найдены 15 коротких сегментов генома, которые не способны к мутации.

Ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете обнаружили ключевую уязвимость вируса SARS-CoV-2, сообщает журнал Angewandte Chemie.

Отмечается, что они нашли 15 коротких сегментов генома коронавируса, которые не способны к мутации и являются точками уязвимости SARS-CoV-2.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — сообщил один из авторов исследования профессор Харальд Швальбе.

Он добавил, что с помощью данных ингибиторов можно будет замедлить или даже остановить полностью репликацию и распространение коронавирусной инфекции.

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