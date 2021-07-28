На минской Немиге произошла массовая авария 2 28.07.2021, 11:55

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В ДТП участвовало шесть автомобилей и троллейбус.

Сегодня в первой половине дня на Немиге случилось массовое ДТП, серьезное не по последствиям, а по численности. Впрочем, последствия также негативные: разбитые машины, затор на одной из центральных улиц столицы.

Видео в чат-бот Onliner читатель. Он рассказал корреспонденту, что в аварии участвовало шесть автомобилей и троллейбус.

Досталось всем: пяти легковушкам, микроавтобусу почты, троллейбусу 53-го маршрута.

— ГАИ еще нет. Троллейбус и внедорожник разбиты сильно. Причина ДТП непонятна по внешним признакам, — рассказал другой наш читатель, видевший последствия аварии.

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