На минской Немиге произошла массовая авария

На минской Немиге произошла массовая авария2
- 28.07.2021, 11:55
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В ДТП участвовало шесть автомобилей и троллейбус.
Сегодня в первой половине дня на Немиге случилось массовое ДТП, серьезное не по последствиям, а по численности. Впрочем, последствия также негативные: разбитые машины, затор на одной из центральных улиц столицы.
Видео в чат-бот Onliner читатель. Он рассказал корреспонденту, что в аварии участвовало шесть автомобилей и троллейбус.
Досталось всем: пяти легковушкам, микроавтобусу почты, троллейбусу 53-го маршрута.
— ГАИ еще нет. Троллейбус и внедорожник разбиты сильно. Причина ДТП непонятна по внешним признакам, — рассказал другой наш читатель, видевший последствия аварии.