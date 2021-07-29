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Белорусский медик: За две недели можно в корне все изменить

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  • 29.07.2021, 7:32
  • 7,176
Белорусский медик: За две недели можно в корне все изменить

Сегодня слово за армией и рабочими.

В Беларуси фиксируются заболевания индийским штаммом коронавируса. Он отличается тем, что крайне заразен. В то же время в стране наблюдается серьезный дефицит медиков. Что сегодня из себя представляет белорусская система здравоохранения? На эти вопросы сайту Charter97.org ответил медик Алексей Носов:

– Власть сама не знает, что ей делать. Руководящие работники, в частности — системы здравоохранения, естественно, равняются на портрет «любимого» и «единственного», а он совсем не знает, что делать с эпидемией COVID-19. Поэтому они мечутся от вакцин к нигилизму. Сначала полное отрицание, потом говорят, что это опасно, опять отрицают и снова говорят о необходимости вакцин. То, что сейчас происходит в Беларуси – это хаос.

 Умирает достаточное количество людей. Если вначале это как-то расценивалось с точки зрения гуманности, человечности, то сейчас, грубо говоря, умирают — пусть и умирают. В этом и есть весь ужас ситуации.

 Меры не будут приняты, потому что, во-первых, уезжают и уходят специалисты, то есть человеческий ресурс уменьшается. Во-вторых, техническая база не очень хороша, поэтому проблемы будут продолжаться еще долгое время.

 

Уже почти на протяжении года мы наблюдаем ситуацию, когда власти или сокращают, или вынуждают уехать квалифицированных докторов из Беларуси. По вашему мнению, насколько сегодня большая нехватка медработников в стране ?

– Очень большая нехватка врачей. На периферии, грубо говоря, медсестра считается врачом, причем врачом-специалистом, потому что других нет. Люди приходят к медсестре и просят лечение и от головы, и для ягодиц. Основная масса таких медицинских работников не обладает колоссальным опытом и возможностями, а также способностью импровизировать, что довольно важно в медицине.

Ситуация катастрофическая, она будет ухудшаться. Кроме тех врачей, которых репрессировали, многие коллеги видят условия труда и приказной характер. Вот начальник приходит на работу с кнутом и начинает: «так быстро, все туда, ты сюда». Люди понимают, что они особо ничего не сделали, то есть не выходили на протест, но репрессии против них тоже применяются. Эти доктора тоже переезжают в другие страны. По белорусским меркам очень много врачей консультируются по эмиграции и возможности подтверждения диплома за границей.

Также c 1 августа выплаты медикам в «красной зоне» уменьшат. Как вы думаете, с чем этом связано, ведь COVID-19 продолжает мутировать и предоставлять огромную опасность?

 – Это связано с тем, что у системы нету денег. У нашего дорогого сипатого не хватает денег на ОМОН, скоро не хватит и на пенсии, и, естественно, на врачей. Он будет сокращать там, где молчат.

 Так как основная масса врачей все-таки особо не реагирует, подходят под разряд «нейтралов», то соответственно Лукашенко будет затыкать им рот. От этого пострадают сами же ябатьки, в том числе — и очень много врачей. Я все-таки призываю образованных людей включить голову, в частности, моих коллег, а также задуматься над ситуацией. Все еще можно изменить.

 

— Как бы вы оценили сегодняшние настроения докторов? Чем они недовольны в первую очередь?

— Всем, я даже не знаю с чего начать. Условия труда, зарплата, построение отношений пациент-врач. Людям все нужно объяснять, потому что не все получили высшее образование и далеко не все закончили среднее. Не многие понимают, что врач – это не Бог и не раб. 

Надо начинать реформы снизу. Надеюсь, когда мы победим, то займемся этим быстренько, потому что есть очень хорошие программы по реформам. Все придет в норму очень быстро.

– Может ли эта ситуация с медиками вылиться в протест?

– Когда все начиналось, вторым дыханием и был протест докторов. Медики показали свою силу, на что они способны, по сути, с их выхода на проспекте Дзержинского, около медицинского университета, прекратились брутальные разгоны.

Когда чарка и шкварка сморщатся до размера родинки, то тогда ребята с гаечными ключами подумают, что стоит выйти на забастовку.

Никто же их не призывает уничтожать кого-то физически, то есть к какому-то экстремизму, а вот две недели без холодильника посидеть, я думаю, можно. Революция, по сути, дела это жертвы. Множество людей пожертвовали своим здоровьем и жизнью, а остальные должны пожертвовать хотя бы экономически и своими двумя килограммами, которые они сбросят за эти две недели.

За это время можно в корне можно изменить все, особенно на значимых предприятиях. Поэтому слово за армией и рабочими, врачи будут ждать, они всегда присоединятся к процессу, очень быстро и оперативно.

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