Белорусский медик: За две недели можно в корне все изменить 6 29.07.2021, 7:32

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Сегодня слово за армией и рабочими.

В Беларуси фиксируются заболевания индийским штаммом коронавируса. Он отличается тем, что крайне заразен. В то же время в стране наблюдается серьезный дефицит медиков. Что сегодня из себя представляет белорусская система здравоохранения? На эти вопросы сайту Charter97.org ответил медик Алексей Носов:

– Власть сама не знает, что ей делать. Руководящие работники, в частности — системы здравоохранения, естественно, равняются на портрет «любимого» и «единственного», а он совсем не знает, что делать с эпидемией COVID-19. Поэтому они мечутся от вакцин к нигилизму. Сначала полное отрицание, потом говорят, что это опасно, опять отрицают и снова говорят о необходимости вакцин. То, что сейчас происходит в Беларуси – это хаос.

Умирает достаточное количество людей. Если вначале это как-то расценивалось с точки зрения гуманности, человечности, то сейчас, грубо говоря, умирают — пусть и умирают. В этом и есть весь ужас ситуации.

Меры не будут приняты, потому что, во-первых, уезжают и уходят специалисты, то есть человеческий ресурс уменьшается. Во-вторых, техническая база не очень хороша, поэтому проблемы будут продолжаться еще долгое время.

– Уже почти на протяжении года мы наблюдаем ситуацию, когда власти или сокращают, или вынуждают уехать квалифицированных докторов из Беларуси. По вашему мнению, насколько сегодня большая нехватка медработников в стране ?

– Очень большая нехватка врачей. На периферии, грубо говоря, медсестра считается врачом, причем врачом-специалистом, потому что других нет. Люди приходят к медсестре и просят лечение и от головы, и для ягодиц. Основная масса таких медицинских работников не обладает колоссальным опытом и возможностями, а также способностью импровизировать, что довольно важно в медицине.

Ситуация катастрофическая, она будет ухудшаться. Кроме тех врачей, которых репрессировали, многие коллеги видят условия труда и приказной характер. Вот начальник приходит на работу с кнутом и начинает: «так быстро, все туда, ты сюда». Люди понимают, что они особо ничего не сделали, то есть не выходили на протест, но репрессии против них тоже применяются. Эти доктора тоже переезжают в другие страны. По белорусским меркам очень много врачей консультируются по эмиграции и возможности подтверждения диплома за границей.

– Также c 1 августа выплаты медикам в «красной зоне» уменьшат. Как вы думаете, с чем этом связано, ведь COVID-19 продолжает мутировать и предоставлять огромную опасность?

– Это связано с тем, что у системы нету денег. У нашего дорогого сипатого не хватает денег на ОМОН, скоро не хватит и на пенсии, и, естественно, на врачей. Он будет сокращать там, где молчат.

Так как основная масса врачей все-таки особо не реагирует, подходят под разряд «нейтралов», то соответственно Лукашенко будет затыкать им рот. От этого пострадают сами же ябатьки, в том числе — и очень много врачей. Я все-таки призываю образованных людей включить голову, в частности, моих коллег, а также задуматься над ситуацией. Все еще можно изменить.

— Как бы вы оценили сегодняшние настроения докторов? Чем они недовольны в первую очередь?

— Всем, я даже не знаю с чего начать. Условия труда, зарплата, построение отношений пациент-врач. Людям все нужно объяснять, потому что не все получили высшее образование и далеко не все закончили среднее. Не многие понимают, что врач – это не Бог и не раб.

Надо начинать реформы снизу. Надеюсь, когда мы победим, то займемся этим быстренько, потому что есть очень хорошие программы по реформам. Все придет в норму очень быстро.

– Может ли эта ситуация с медиками вылиться в протест?

– Когда все начиналось, вторым дыханием и был протест докторов. Медики показали свою силу, на что они способны, по сути, с их выхода на проспекте Дзержинского, около медицинского университета, прекратились брутальные разгоны.

Когда чарка и шкварка сморщатся до размера родинки, то тогда ребята с гаечными ключами подумают, что стоит выйти на забастовку.

Никто же их не призывает уничтожать кого-то физически, то есть к какому-то экстремизму, а вот две недели без холодильника посидеть, я думаю, можно. Революция, по сути, дела это жертвы. Множество людей пожертвовали своим здоровьем и жизнью, а остальные должны пожертвовать хотя бы экономически и своими двумя килограммами, которые они сбросят за эти две недели.

За это время можно в корне можно изменить все, особенно на значимых предприятиях. Поэтому слово за армией и рабочими, врачи будут ждать, они всегда присоединятся к процессу, очень быстро и оперативно.

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