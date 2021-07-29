«Машину сняли с учета в утиль, но на ней ездит другой владелец» 1 29.07.2021, 10:12

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Что ему делать?

В этом году abw.by уже рассказывали (и не раз), как владельцы машин по документам бросились искать тех, кто на них ездит, дабы не платить транспортный налог. Однако в сегодняшних историях читателей все наоборот: теперь реальный хозяин транспорта пытается узнать, как быть c автомобилем, за который не то что налог не заплатишь – на нем ездить нельзя по закону.

Справка

Напомним, что машины теперь можно снимать с учета без наличия самого транспорта, номерных знаков или документов – все это стало возможно после внесения изменений в постановление Совмина №1849. Главное условие – авто не "светится" по базам данных ГАИ и страховых компаний в течение 3-х лет, предшествующих подаче заявления в ГАИ для снятия с учета в связи с утилизацией.

В 2009 году Андрей продал родственнику Opel Astra. "Родственники же!" – подумали участники сделки, а потому в ГАИ не спешили – как будет время, так и сходим, как говорится. Однако шли годы, появился транспортный налог, Андрей заторопился, но, как назло, появились проблемы:

"Удивительно, но родственника я не нашел, телефоны отключены, из Могилева он уехал, по слухам – в Польшу "батрачить", где машина – неизвестно, – рассказывает Андрей. – Не дожидаясь извещения о необходимости уплаты налога, поскольку я собственник, снял авто с учета для утилизации. В заявлении указал, что местонахождение автомобиля, документов и регистрационных знаков мне неизвестно. В общем, налоговое бремя меня минуло, как говорится.

Однако недавно родственник объявился с претензиями: мол, по какому праву я снял машину с учета? Требует деньги вернуть и забрать Opel Astra. А на что он мне? Насколько известно, на учет такой автомобиль уже не поставишь. До суда пока не дошло, но намеки на это со стороны родственника уже были".

Похожую историю рассказал Вадим. Он в 2012-м купил мотоцикл в аварийном состоянии без оформления договора купли-продажи в ГАИ. Не спеша доводил его до ума до 2021 года, а когда ввели транспортный налог, позвонил собственнику – как выяснилось, тот уже снял мотоцикл с учета для утилизации, потому что не мог найти номер телефона нынешнего хозяина байка. "Мотоцикл есть, "номера" и документы тоже, но ездить на нем нельзя. Как быть?" – вопрошает читатель.

В суд – значит, в суд

Таких вопросов в редакцию поступает немало, общий посыл один: на руках есть транспортное средство, но оно снято с учета для утилизации человеком, который числится собственником по документам. Пунктом 42 постановления Совмина №1849 это разрешено. Последующая регистрация автомобиля или мотоцикла, снятого с учета для утилизации, в ГАИ не проводится, как сказано в п.3 постановления.

Однако через запятую там же следует любопытная формулировка: "кроме основания, указанного в абзаце четвертом части первой пункта 42 настоящего постановления". Но в данном пункте документа речь идет только о снятии с учета транспорта для утилизации – о постановке на учет уже утилизированной машины ничего нет. Нашим читателям, которые попали в описанные ситуации, в ГАИ отвечали, что снова поставить на учет транспорт, снятый с учета для утилизации, можно лишь по решению суда. Будет судебное постановление – регистрацию осуществят. Мы придерживаемся такого же мнения, поэтому в суд – значит, в суд.

Как следует из ст.210 Гражданского кодекса, собственник имущества вправе совершать с ним действия, не противоречащие законодательству. Так и получилось, что собственники транспорта, указанные в свидетельстве о регистрации, сняли его с учета для утилизации, то есть воспользовались своим законным правом. Но фактически машины и мотоциклы никуда не делись, они во владении других людей, которые в свое время заплатили деньги за это имущество. Эксплуатировать такой транспорт нельзя, поскольку участие в дорожном движении незарегистрированных машин не допускается, за это предусмотрена административная ответственность.

Статья 18.11. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства

6. Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

Тот, кто снял автомобиль с учета для утилизации, никаким собственником данного имущества уже не является, он отказался от права собственности, что предусмотрено ст.237 ГК. Однако и фактический владелец тоже не собственник. Вместе с тем согласно ч.3 ст.219 ГК человек может приобрести право собственности на имущество, у которого нет собственника. Поэтому владельцам таких машин для постановки на учет в ГАИ необходимо обращаться в суд с иском об установлении (приобретении) права собственности на транспортное средство и его регистрации.

Решение суда предугадать сложно, но если одна сторона подтвердит, что передала автомобиль другой стороне и получила за это деньги или по договоренности не получила, а просто передала автомобиль, то суд с большой долей вероятности признает право собственности за фактическим владельцем авто. А там и в МРЭО ГАИ можно ехать.

Что ответили в ГАИ?

В связи с большим количеством звонков и писем по этой теме от читателей, журналисты обратились в ГАИ с несколькими вопросами:

- возможна ли регистрация в ГАИ транспортного средства, снятого с учета для утилизации?

каким образом зарегистрировать в ГАИ транспортное средство, снятое с учета для утилизации: заявление в ГАИ, обращение в суд о признании права собственности, или прочее?

- возможно ли снять транспортное средство с учета для утилизации, если до этого оно было снято с учета для купли-продажи, а договор в ГАИ не регистрировался?

Такие ответы дали в письме из ГАИ:

Четких формулировок в ответах нет, поэтому в ближайшее время журналисты снова обратятся в ГАИ за разъяснениями.

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