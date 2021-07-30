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Белорусы напомнили, как все начиналось

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  • 30.07.2021, 14:38
  • 2,174
Белорусы напомнили, как все начиналось
Фото: Getty Images

Ровно год назад люди вышли на площадь Бангалор в Минске.

30 июля 2020 года на площадь Бангалор в Минске без страха и с решимостью в глазах вышло 63 тысяч белорусов, чтобы выразить свою поддержку Светлане Тихановской и долгожданным переменам, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Эти люди показали, что когда на стороне большинства правда, а на стороне меньшинства только сила — это провальный для вторых сценарий, потому что он противоестественен. А значит — победа неминуема. И безумие террористов, которое сейчас переросло в агонию, только лишь доказывает это.

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