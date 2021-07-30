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Как белорусы отдыхают в Турции, где бушуют лесные пожары

  • 30.07.2021, 22:09
  • 2,746
Как белорусы отдыхают в Турции, где бушуют лесные пожары

На популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме отдыхает немало белорусов.

Несколько дней на популярных турецких курортах в Мармарисе, Сиде и Бодруме бушуют лесные пожары. Сейчас там отдыхает немало белорусов. Zerkalo.io узнало, как у них дела.

Наталья с супругом вчера ближе к полудню заселились в отель в городе Мармарис. В обед, когда они сидели в кафе, заметили, что люди повскакивали с лежаков и стали что-то снимать.

— Мы подумали, это какая-то шоу-программа, доели и вышли на улицу, — а там такой дым! — эмоционально рассказывает женщина. — У нас с двух сторон отеля холм. Сразу гореть начало вдоль одной стороны, сегодня в окно смотрим — полыхает другая. От нас это метров пятьсот. Можно сказать, мы живем в первой линии от огня.

Вчера, продолжает Наталья, когда появилось пламя, местные работники очень быстро освободили территорию у отеля — убрали лежаки, зонтики. Видимо, предполагает женщина, в случае, если огонь дошел бы до зданий, оттуда хотели брать воду. А еще сотрудники поливали крыши.

— Нам повезло, что ветер дул в другую сторону, — делится наблюдениями туристка. — Потому, если бы в нашу, то, наверное, горело бы все — плотность застройки тут высокая.

— И вам там не страшно?

— Есть люди, которые попросили их отселить, но мы с мужем не видим никакой опасности, — отвечает Наталья. — Тут задействовано много техники и специалистов, мы знаем, что все потушат. Сотрудники отеля каждые полчаса звонят нашему гиду, рассказывают обстановку: на каком этапе тушение, как туристы.

По словам Натальи, ситуация, что возникла из-за пожаров, сильно на их отдых не влияет. Столовая, рестораны работают в штатном режиме. Люди спокойно лежат у бассейна. «А, если что-то происходит, встают и фотографируют».

— С утра, когда мы шли плавать, было много пепла, и сотрудники мыли территорию у бассейна, — делится наблюдениями собеседница. — В воде каких-то проблем из-за пепла я не замечала.

— А многие паникуют, просят переселить?

— Не знаю, все русскоговорящие, с кем мы общаемся, абсолютно адекватно реагируют на ситуацию.

— А новые туристы приезжают?

— Вчера, тех, кто должен был приехать в наш отель после пожара, заселяли уже в другой отель. Но сегодня их переселили к нам, сказали: опасность миновала.

— А появились какие-то правила для туристов? Например, куда-то не ходить, чего-то не делать?

— Нет, вчера вечером, когда полыхало, мы думали, что закроют хотя бы главный вход, который находится со стороны горы. Вышли с мужем посмотреть, что там — а там туристов больше, чем сотрудников разных служб.

«Сегодня купались, загорали, только пепел немножко летал и оседал на вещах»

Ксения отдыхает на курорте в Сиде. Сегодня говорит, у них уже все нормально. Единственное падал мелкий пепел, в море можно было увидеть кору с деревьев, иголки от елок, но «нельзя сказать, что они доставляют неудобство». «Есть небольшая облачность», но запаха гари нет.

Похожую ситуацию описывает и Юлия. С молодым человеком они отдыхают километрах в 20 от Манавгата — города, рядом с которым и начался пожар.

— К вечеру запаха дыма ни в помещениях, ни на улице уже не чувствуется, — описывает обстановку на курорте Юлия. — Хотя еще вчера ощущение было таким, словно сидишь у костра.

Вчера, 29 июля, продолжает Юлия, в их отеле было «самое жесткое время». Всю ночь накануне они с парнем слышали шум от вертолетов, что поливали горящий лес. А утром, когда проснулись, небо было затянуто дымом, и солнца нет.

— Из-за того, что было тяжело дышать, мы не могли выйти ни на пляж, ни к бассейну. По стечению обстоятельств, у нас не работали кондиционеры, и не было горячей воды, — делится деталями из быта собеседница. — До этого мы арендовали машину и, чтобы не терять день, поехали в Анталью. Когда отъехали от отела километров на десять, от запаха дыма не оказалось и следа. А еще по дороге в сторону гор заметили полицейских, которые преграждали к ним путь. Видимо, чтобы посторонние туда не попали.

Многие соседи пары по отелю, продолжает собеседница, в четверг были в панике. Из-за того, что на улице находиться казалось невозможно, а интернет есть не во всех номерах, очень много людей сидели в лобби — читали новости, общались с близкими через Wi-Fi.

— Кто-то подходил к представителям туроператоров, просил дать им номера в районах, где нет дыма. Туроператоры старались помощь. Знаю, что как минимум одну пару, где девушка была беременна, переселили подальше от пожара, — говорит Юлия. — Я тоже попросила о переезде, но, так как сделала это вчера после пяти вечера, ответ мне должны были дать лишь сегодня. А сегодня все относительно нормально, поэтому мы остались здесь.

Сегодня, говорит Юлия, весь день рядом с их отелем тоже летают вертолеты.

— Но большую часть времени мы все равно провели у бассейна, — рассказывает девушка. — Купались, загорали, только пепел немножко летал и оседал на вещах.

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