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Власти своими же руками организовали забастовку на Миорском металлопрокатном заводе

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  • 31.07.2021, 11:38
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Власти своими же руками организовали забастовку на Миорском металлопрокатном заводе
Фото: ТАСС

Производство останавливается на три недели.

Telegram-канал «Ник и Майк» рассказывает о ситуации на Миорском металлопрокатном заводе, который должен был посетить Лукашенко, но вместо этого на предприятие приехали силовики и задержали руководство:

— Ну, тупые. Вот и случилась первая официальная забастовка. Причем абсолютно рукотворная, как и бывает у хунты и крэпких хозяйственников.

А меж тем, со 2 августа на три недели останавливается все производство. Большинство работников (а это около 600 человек) отправляют по домам с выплатой 2/3 оклада. Причины две – с одной стороны, нет сырья. С другой стороны, упала реализация и на складах скопилось много продукции. То ли санкции продолжают не работать, то ли все же руководство что-то смыслило в своей работе.

Что будет с заводом после 20 августа – никто не знает. Главный слух – присоединение к БМЗ. Укрупнение, холдинги, концерны – все, как любят крэпкие хозяйственники.

В общем, это яркий пример, до чего хунта доведет экономику с таким подходом. На «Гродно Азот» авария за аварией. БелАЗы скоро будут лепить из пластилина – поставщики отказываются от сотрудничества один за другим.

На «Беларуськалии» пытаются устранить все требования «Яры» по технике безопасности. Однако ситуация с финансами плачевная. Европейские банки реально проверяют, не попадают ли коды каждой конкретной партии под санкции и требуют подтверждения, что оплата совершается не за европейские кредиты. Речь пока только про расчеты в евро. Но впереди маячат санкции США, и снова становится страшно.

Ну, тупые.

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