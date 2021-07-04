Таджикистан впустил на свою территорию сотни афганских военных 4 4.07.2021, 9:21

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Военнослужащие отступали перед «Талибаном».

На территорию Таджикистана впустили более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить после боев с радикальным движением «Талибан». Об этом сообщается на сайте национального информационного агентства Таджикистана «Ховар» со ссылкой на заявление пресс-центра пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики (перевод — lenta.ru).

«Свыше 300 военнослужащих Вооруженных сил Исламской Республики Афганистан после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок», — говорится в сообщении. Отмечается, что пограничники Таджикистана разрешили афганским военным перейти на территорию через охраняемый участок между 5-й погранзаставой «Истиклол» и 6-й погранзаставой «Саригор», «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства».

В заявлении также подчеркивается, что обстановка на границе между двумя странами «находится под полным контролем пограничников».

Ранее сообщалось, что Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан». До этого США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

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