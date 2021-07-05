Британия отменяет обязательный масочный режим 5.07.2021, 20:04

Следующий шаг - снятие ограничений.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 19 июля обязательный масочный режим будет отменен. Британцам будет разрешено носить маски по собственному усмотрению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьера Британии.

С 19 июля ношение маски в людных местах не будет обязательным требованием, а людям лишь будут советовать надеть средство защиты. Однако это нововведение вызвало негативную реакцию со стороны руководителей регионов, которые призвали сохранить масочный режим в общественном транспорте и магазинах.

"Мы должны быть честны с самими собой, что, если мы не сможем открыть наше общество в ближайшие несколько недель, когда нам поможет приход лета и школьных каникул, мы должны спросить себя, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Джонсон на брифинге.

Кроме того, британский премьер предложил план ослабления карантина в Англии. Так, он предлагает предпринять следующие шаги:

ускорить вакцинацию людей моложе 40 лет;

разрешить по своему усмотрению соблюдать карантин;

разрешить работу всех заведений, включая ночные клубы;

снять ограничения на собрания в помещениях и на улице;

COVID-сертификаты не будут обязательными для доступа к заведениям или мероприятиям.

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