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Медики назвали утренний напиток, улучшающий пищеварение и работу сердца

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  • 1.08.2021, 8:57
  • 7,564
Медики назвали утренний напиток, улучшающий пищеварение и работу сердца

Он может стать альтернативой кофе.

Мы привыкли рассматривать цикориевый кофе как альтернативу в тех ситуациях, когда натуральный кофе недоступен по каким-то причинам. Кто-то был вынужден перейти на него из-за непереносимости кофеина, а кто-то еще помнит те времена, когда иного кофе купить было просто невозможно. Но сейчас этот напиток вновь завоевывает поклонников по всему миру – и на совершенно добровольной основе. Просто потому что многим нравится его особенный аромат, а также привлекает исключительная польза для здоровья, пишет healthinfo.ua.

Он улучшает пищеварение

А еще точнее – помогает с такой деликатной проблемой, как запоры. В корне цикория содержится особенная клетчатка инулин, которая не только буквально проталкивает пищу через кишечник, но и обладает свойствами пребиотика: стимулирует размножение полезных бактерий.

Помогает похудеть

И снова инулин: эта растворимая клетчатка напитывается влагой, увеличивается в объеме и заполняет желудок, создавая у нас чувство сытости – а значит, мы меньше «кусочничаем» и легче сбрасываем лишний вес. Ну, и еще одно важное дополнение: согласно некоторым исследованиям, цикорий помогает снизить уровень сахара в крови и даже улучшить чувствительность клеток к инсулину – очень важно при диабете или метаболическом синдроме.

Полезен для работы мозга

В цикории много марганца и витамина В6, которые важны для нормальной работы головного мозга. Так, марганец обладает сосудорасширяющими свойствами и увеличивает скорость прохождения электрических сигналов через мозг. А витамин В6 критически необходим нам для создания некоторых нейротрансмиттеров в головном мозге.

Может помочь в лечении остеоартрита

Цикорий обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым может облегчить симптомы остеоартрита. Однако стоит помнить, что большинство исследований такого рода проводились на животных и неизвестно, будет ли такой же эффект для людей.

Помогает «слезть» с кофеина

Если вы чувствуете, что стали пить слишком много кофе, попробуйте добавить немного цикория к привычному напитку: напиток по-прежнему будет ароматным и бодрящим, а вот кофеина в нем станет меньше.

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