Власти спровоцировали «забастовку автобусов» и транспортный коллапс в Дзержинске 8 1.08.2021, 9:03

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Причина — острая нехватка водительского состава.

В Дзержинске автопарк на нынешние выходные отменил некоторые городские автобусные рейсы. Об этом сообщили читатели, а также на сайте местной районной газеты «Узвышша» появилось объявление от автопарке. Причина — острая нехватка водительского состава. В июле этот автопарк также приостанавливал некоторые пригородные и междугородние рейсы. На предприятии ранее на протяжении нескольких лет говорили о том, что не удается решить кадровый вопрос, сообщает zerkalo.io.

Отмена рейсов филиалом «Миноблавтотранса» автопарк № 15 на нынешние выходные коснулась двух маршрутов — № 1 и № 8. Читатель из Дзержинска рассказал, что маршрут № 1 востребован у местных жителей. «Многие горожане на нем ездит на электричку, на которой потом в Минск на работу. А вечером обратно, — рассказал читатель. — Если автобусы отменяют на выходные, то те, кто работает посменно, вынуждены ехать на такси. От дальней точки города и последней остановки автобуса до железнодорожного вокзала — около 7 км. Маршруток по городу нет. Такси взвинтили цены в субботу с 4 до 7 рублей», — пояснил читатель.

Ранее автопарк с 19 июля приостанавливал некоторые рейсы, в том числе на Фаниполь, Минск. Причина — тяжелая эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и нетрудоспособность части водительского состава в Дзержинском районе.

В июле автопарк размещал объявление о поиске работников. Водителю с категорией D предлагали работу на зарплату от 1000 рублей.

О дефиците кадров в автопарке Дзержинска, который занимается не только регулярными пассажирскими перевозками, но и грузовыми, говорили еще в 2017 году. Тогда на предприятии рассказывали, что работает 13 водителей, многим из них приходилось трудиться без выходных, а в субботу и воскресенье нагрузка увеличивалась из-за дополнительных рейсов. Тогда на работу требовалось 10 человек. Нехватку кадров связывали с близостью Минска, куда водители из райцентра отправлялись на работу.

В 2018 году некомплект водителей составлял 8 человек, а работающим приходилось трудиться «за себя и за того парня».

В Беларуси водители входят в число самых дефицитных работников. На 1 августа нанимателям не хватало 5722 таких работников (столько заявок значится в общереспубликанском банке вакансий).

Раннее сайт сообщал, что власти своими же руками организовали забастовку на Миорском металлопрокатном заводе.

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