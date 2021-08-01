закрыть
1 августа 2021, воскресенье, 10:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти спровоцировали «забастовку автобусов» и транспортный коллапс в Дзержинске

8
  • 1.08.2021, 9:03
  • 11,006
Власти спровоцировали «забастовку автобусов» и транспортный коллапс в Дзержинске

Причина — острая нехватка водительского состава.

В Дзержинске автопарк на нынешние выходные отменил некоторые городские автобусные рейсы. Об этом сообщили читатели, а также на сайте местной районной газеты «Узвышша» появилось объявление от автопарке. Причина — острая нехватка водительского состава. В июле этот автопарк также приостанавливал некоторые пригородные и междугородние рейсы. На предприятии ранее на протяжении нескольких лет говорили о том, что не удается решить кадровый вопрос, сообщает zerkalo.io.

Отмена рейсов филиалом «Миноблавтотранса» автопарк № 15 на нынешние выходные коснулась двух маршрутов — № 1 и № 8. Читатель из Дзержинска рассказал, что маршрут № 1 востребован у местных жителей. «Многие горожане на нем ездит на электричку, на которой потом в Минск на работу. А вечером обратно, — рассказал читатель. — Если автобусы отменяют на выходные, то те, кто работает посменно, вынуждены ехать на такси. От дальней точки города и последней остановки автобуса до железнодорожного вокзала — около 7 км. Маршруток по городу нет. Такси взвинтили цены в субботу с 4 до 7 рублей», — пояснил читатель.

Ранее автопарк с 19 июля приостанавливал некоторые рейсы, в том числе на Фаниполь, Минск. Причина — тяжелая эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и нетрудоспособность части водительского состава в Дзержинском районе.

В июле автопарк размещал объявление о поиске работников. Водителю с категорией D предлагали работу на зарплату от 1000 рублей.

О дефиците кадров в автопарке Дзержинска, который занимается не только регулярными пассажирскими перевозками, но и грузовыми, говорили еще в 2017 году. Тогда на предприятии рассказывали, что работает 13 водителей, многим из них приходилось трудиться без выходных, а в субботу и воскресенье нагрузка увеличивалась из-за дополнительных рейсов. Тогда на работу требовалось 10 человек. Нехватку кадров связывали с близостью Минска, куда водители из райцентра отправлялись на работу.

В 2018 году некомплект водителей составлял 8 человек, а работающим приходилось трудиться «за себя и за того парня».

В Беларуси водители входят в число самых дефицитных работников. На 1 августа нанимателям не хватало 5722 таких работников (столько заявок значится в общереспубликанском банке вакансий).

Раннее сайт сообщал, что власти своими же руками организовали забастовку на Миорском металлопрокатном заводе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников