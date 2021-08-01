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1 августа в белорусских обменниках установлены новые курсы валют

  • 1.08.2021, 13:00
  • 22,042
1 августа в белорусских обменниках установлены новые курсы валют

За сколько теперь можно купить доллары и евро?

В первый день августа банки, работающие на территории Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы основных иностранных валют.

По данным select.by на 09:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,493, а купить по 2,502 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,525);

евро 2,961 / 2,97 (3,0);

100 российских рублей 3,405 / 3,422 (3,5).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют.

В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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