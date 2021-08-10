В 23:34 по всему Минску запустили салюты в честь годовщины протестов 10.08.2021, 7:48

Как это было.

Салюты в 23:34 уже стали народной протестной традицией. Белорусы салютовали в 23:34 на Новый год, в честь Дня воли 25 марта, и 3 июля в День освобождения Беларуси от немецких оккупантов.

Вечером 9 августа, в годовщину протестов, сразу в нескольких районах Минска — центре, Серебрянке, Осмоловке, Домбровке, Каменной горке и других — прогремели народные салюты, сообщают независимые телеграм-каналы.

Сегодня. 23.34. Минск. Победа будет за нами. pic.twitter.com/cXU4B8wDt9 — Мiнск 1969 (@minsk_1969) August 9, 2021

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