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Латвийская погранслужба сообщила о 89 нарушителях границы

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  • 11.08.2021, 10:07
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Латвийская погранслужба сообщила о 89 нарушителях границы

Пограничники получили приказ выдворять мигрантов на территорию Беларуси.

Латвийская пограничная охрана сообщила о 101 нарушении пограничного миграционного законодательства за 10 августа. На внешней границе было выявлено 89 нарушителей.

В это число входят, как мигранты, которые пересекли границу в обход пунктов пропуска, так и те, кому было отказано во въезде в пунктах пропуска в связи с отсутствием виз, или иных документов, дающих право на посещения, либо цели их поездок попали под ограничения из-за пандемии.

В Литве официальная статистика не сообщает о задержаниях на границе во вторник. Вместе с тем представитель местной погранслужбы заявил СМИ, что в страну не пустили почти 70 мигрантов.

Надо отметить, что вчера правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью.

Пограничники также получили приказ выдворять мигрантов, пытающихся пересечь рубеж вне пунктов пропуска.

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