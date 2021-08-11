Байден проведет виртуальный саммит в поддержку демократии 2 11.08.2021, 18:20

1,878

Встреча пройдет 9-10 декабря.

Президент Джо Байден проведет 9-10 декабря виртуальный саммит лидеров демократических стран. Как отмечается в распространенном в среду заявлении Белого дома, в нем примут участие главы государств, руководители гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора, чтобы обсудить «вызовы, с которыми сталкивается демократия, а также укрепить фундамент демократического обновления», сообщает «Голос Америки».

В центре внимания участников саммита будут находиться «обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие соблюдению прав человека».

Обсуждение будет продолжено через год – в рамках саммита, на котором демократические лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, «чтобы продемонстрировать прогресс, достигнутый в выполнении их обязательств», говорится далее в документе.

В заявлении Белого дома приводятся слова президента Байдена, что задача нашего времени – продемонстрировать, что демократии способны выполнить свое предназначение, способствуя улучшению условий жизни собственного населения и решая важнейшие проблемы, с которыми сталкивается сегодняшний мир.

Как отмечается в документе, в течение первых шести месяцев своего пребывания в должности президент активизировал демократию в стране, обеспечив вакцинацию 70% населения, утвердив Американский план спасения и продвигая двухпартийное законодательство для инвестирования в национальную инфраструктуру и конкурентоспособность.

В заявлении также подчеркивается, что президент Байден «восстановил наши союзы с нашими демократическими партнерами и союзниками, сплотив мир, чтобы противостоять нарушениям прав человека, бороться с климатическим кризисом и глобальной пандемией, в том числе – предоставляя странам всего мира сотни миллионов доз вакцины».

Белый дом поясняет, что оба запланированных саммита призваны дать мировым лидерам «возможность выслушать друг друга и своих граждан, поделиться успехами, стимулировать международное сотрудничество и честно рассказать о стоящих перед ними задачах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».