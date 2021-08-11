Bloomberg: Нефтяные гиганты начали отказываться от нефти 11.08.2021, 22:51

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Крупнейшие нефтяные компании выделяют все больше средств на возобновляемые источники энергии.

Крупнейшие нефтяные компании постепенно уходят от ископаемого топлива, выделяя все больше средств на возобновляемые источники энергии. Именно зеленая энергетика, в первую очередь, необходима для предотвращения климатической катастрофы. Об этом сообщает Bloomberg.

Интерес крупных нефтяных компаний к возобновляемой энергетике повысил конкуренцию на рынке и привел к снижению маржи привычных игроков рынка. Ветряные гиганты Orsted и Vestas сообщили о сокращении доходности в первом квартале. Другие компании-разработчики ветряных турбин потеряли деньги из-за роста цены на медь и сталь, которые необходимы для производства. Компания Siemens Gamesa потеряла 314 миллионов евро (369 миллионов долларов) из-за роста цен на сырье. Кроме того, цены на солнечные модули выросли более чем на 16 процентов. Выросла в период пандемии и стоимость доставки, что лишь усугубило ситуацию.

Сокращение прибыли — тревожный сигнал для зеленой отрасли, которая должна привлечь по крайней мере 92 триллиона долларов США к 2050 году, чтобы сократить количество выбросов для предотвращения худших последствий изменения климата.

В большинстве стран мира возобновляемая энергия стала самым дешевым источником электроэнергии из-за повышенного внимания крупных компаний к отрасли. В прошлом году компания BP поставила цель увеличить мощность возобновляемых источников энергии с 3 до 50 гигаватт. TotalEnergies планирует увеличить мощность до 100 гигаватт к 2030 году.

Оснований полагать, что сокращение прибыли приведет к сокращению инвестиций, пока нет. По данным BloombergNEF, в первой половине года на солнечные, ветряные и другие зеленые технологии и компании было потрачено рекордные 174 миллиарда долларов, что на 1,8 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Есть опасения, что некоторые зеленые проекты могут быть отменены или отложены, что затруднит решение климатических вопросов. По данным Международного энергетического агентства, чтобы ограничить повышение температуры до 1,5 градуса Цельсия в период с 2020 по 2050 год, потребуется увеличить ветровую и солнечную мощность в пять раз.

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