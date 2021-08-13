Adidas продает Reebok американской компании: озвучена сумма сделки 2 13.08.2021, 11:08

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Бренд принадлежал немецкой компании 15 лет.

Корпорация Adidas A.G., второй по величине в мире производитель спортивных товаров, завершает сделку по продаже бренда Reebok. Покупателем выступила американская Authentic Brands Group, сумма сделки составляет 2,1 млрд евро (2,5 млрд долларов), передает Reuters.

Основная часть суммы будет выплачена продавцу наличными после завершения сделки, часть платежей привязаны к выполнению оговоренных условий. Закрытие сделки запланировано на первый квартал 2022 года.

Reebok сохранит штаб-квартиру в Бостоне и продолжит деятельность в Северной и Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и России, В переходный период Reebok будет тесно сотрудничать с Adidas.

За 11 лет на рынке Authentic Brands Group стала владельцем более 30 брендов, в том числе торговых сетей Aéropostale, Forever21, Brooks Brothers, Nine West, а также спортивного издания Sport Illustrated Magazine.

Adidas купила Reebok в 2006 году за 3,8 млрд долларов. Руководство немецкой корпорации рассчитывало, что приобретение бренда, ориентированного на североамериканский рынок, станет преимуществом в борьбе с доминированием Nike в США. Однако ожидания не оправдались, Nike увеличила продажи, в том числе благодаря сотрудничеству с Фареллом Уильямсом, Бейонси, Кайнье Уэстом и другими звездами.

В 2016 году была запущена программа финансового оздоровления Reebok, которая позволила существенно улучшить рентабельность компании. В марте 2021 года Adidas представила пятилетнюю стратегию развития. С начала года стоимость акций немецкой корпорации выросла на 5%.

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