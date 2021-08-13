Стендап-комики разных национальностей выступили в поддержку коллеги из Беларуси 13.08.2021, 17:38

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Его арестовали за шутку о русских.

Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев, Алексей Смирнов, Тимур Каргинов, Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Алексей Щербаков, Гарик Оганесян и другие стендап-комики выпустили видео в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, арестованного в России на 10 суток за шутку об аренде квартиры и русских, пишет «Новая газета».

«Для комика есть наказание: если он рассказал несмешную шутку, то никто в этот момент не смеется. Но за шутку нельзя лишать свободы. <…> Сажать за шутки — это предпоследний шаг перед тем, как сажать за научные теории. 10 суток, которые ему вменил суд, это не страшное наказание, но очень страшный прецедент, который говорит о том, что за шутку теперь официально можно будет сажать или наказывать. <…> Сегодня это мы, завтра — вы», — говорят стендаперы.

Среди вступившихся за Мирзализаде есть его коллеги разных национальностей: русские, армяне, осетины, евреи, якуты. При этом сам Идрак отбывает арест по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП).

«Выступление было юмористическим и было направлено в сторону высмеивания ксенофобии, как раз» — высказался комик. По его словам, в зале во время его стендапа присутствовали люди разных национальностей и они понимали, что шутка направлена против ксенофобии. В апелляции суд отказался отменить арест.

По национальности стендапер — талыш. Его учился в Беларуси (в Брестском политехе и БНТУ), остался там работать, открыл собственный строительный бизнес, владел компанией «Симург» и одноименным мини-футбольным клубом, а позднее перевез туда жену с детьми.

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