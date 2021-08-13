Медики назвали шесть отлично укрепляющих кости продуктов помимо молока 13.08.2021, 20:44

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Один из таких продуктов — чернослив.

Молоко снабжает организм полезным для костей кальцием, но употреблять молоко могут не все. Медики подсказывают: существуют и другие продукты, доказавшие способность укреплять кости и снижать риск переломов, пишет сайт healthinfo.ua.

Кисломолочные продукты. Йогурты, кефир и сметана могут хорошо усваиваться и при непереносимости лактозы. Многие ученые считают, что употребление кисломолочных продуктов более полезно для взрослых людей, чем молоко и его производные. В том числе и для укрепления костей. Проводившееся в Швеции исследование показало, что потребление кисломолочных продуктов уменьшает у женщин риск переломов на 10 процентов, а риск ранней смертности - на15.

Зеленый чай. Учеными Техасского университета было установлено, что ежедневное употребление 5 чашек зеленого чая повышает плотность костей за три месяца. Употребление 3 чашек зеленого чая в день эффективно сокращает риск переломов бедра у женщин и мужчин старше 50 лет.

Чернослив. Имеющиеся научные данные говорят о том, что чернослив способствует замедлению потери костной массы. Ученые рекомендуют включать чернослив в рацион женщин, вступивших в менопаузу. В этот период жизни у них кости слабеют особенно интенсивно. Эксперименты показали, что женщины, употребляющие чернослив, имеют более высокую минеральную плотность костной ткани.

Сыр. Этот продукт отличается высоким содержанием витамина К2, который способствует укрепления костей. В особенности насыщены им такие сорта сыров, как гауда, бри, эдам, чеддер, швейцарский.

Апельсины и другие продукты с витамином С. Потеря минералов в костной ткани усиливается из-за недостатка этого витамина. В ходе испытаний на грызунах выяснилось, что употребление мякоти апельсина помогает повысить показатели прочности костей. Медики советуют употреблять фрукты и овощи с высоким содержанием витамина С – помимо апельсинов это клубника, брюссельская капуста, сладкий перец, дыня, ананас, киви, цветная капуста.

Шоколад. Ученые отмечают, что плотность костной ткани связана с уровнем магния, который уменьшается в ней с возрастом. Магний необходим для преобразования витамина D в его активную форму и для усвоения кальция.

У большинства взрослых людей уровень магния в организме скорее низкий, чем нормальный. Специалисты советуют употреблять в пищу темный шоколад с содержанием какао не ниже 70% - это отличный источник магния.

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