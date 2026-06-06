На фронте ранен бывший нардеп Украины Олег Тягнибок

На фронте ранен бывший нардеп Украины Олег Тягнибок2
- 6.06.2026, 12:34
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Российский дрон атаковал автомобиль с политиком.
Бывший народный депутат Украины, председатель ВО «Свобода» и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате атаки российского дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в Telegram.
«Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления», - говорится в сообщении.
Сейчас жизни Тягнибока ничего не угрожает.
Впоследствии подробности инцидента рассказал заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Тимур Кныш, сообщает львовский телеканал NTA.
По его словам, российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился Тягнибок. Благодаря быстрым действиям водителя и скорости движения удалось избежать значительно более тяжелых последствий.
«Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями - это баротравма и сотрясение. Но человек жив», - рассказал старший лейтенант Кныш.
Что известно о Тягнибоке
Олег Тягнибок является председателем Всеукраинского объединения «Свобода», бывшим народным депутатом Украины и кандидатом в президенты на выборах 2010 и 2014 годов.
После начала полномасштабного вторжения России он объявил о приостановлении политической деятельности партии на период военного положения и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
В 2025 году Тягнибоку присвоили звание подполковника и назначили командиром батальона беспилотных систем бригады «Дикое Поле».