закрыть
14 августа 2021, суббота, 14:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Немане обнаружили плавающий остров: видеофакт

1
  • 14.08.2021, 10:57
  • 4,986
На Немане обнаружили плавающий остров: видеофакт

Путь был проделан солидный — от деревни Свислочь до Гродненской ГЭС.

Историю острова, который неделю путешествовал по Неману, рассказал портал newgrodno.by. Путь был проделан солидный — от деревни Свислочь до Гродненской ГЭС. Посмотрите, как это было.

По информации ресурса, в путь по реке остров пустился около недели назад, все будни он плыл в гордом одиночестве, а к пятнице оказался у моста, который проходит на трассе М6.

Тут приключения и завершились. Остров подцепила баржа, оттащив беглеца в сторону Гродненской ГЭС. На месте ситуация усугубилась максимально — остров разобрали по частям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Cиние пальцы как черная метка
Cиние пальцы как черная метка Артем Черников
Музея массандры не будет
Музея массандры не будет Ирина Халип
Кто в стране хозяин?
Кто в стране хозяин? Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Мы стали наконец взрослыми
Мы стали наконец взрослыми Наталья Радина