На Немане обнаружили плавающий остров: видеофакт 1 14.08.2021, 10:57

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Путь был проделан солидный — от деревни Свислочь до Гродненской ГЭС.

Историю острова, который неделю путешествовал по Неману, рассказал портал newgrodno.by. Путь был проделан солидный — от деревни Свислочь до Гродненской ГЭС. Посмотрите, как это было.

По информации ресурса, в путь по реке остров пустился около недели назад, все будни он плыл в гордом одиночестве, а к пятнице оказался у моста, который проходит на трассе М6.

Тут приключения и завершились. Остров подцепила баржа, оттащив беглеца в сторону Гродненской ГЭС. На месте ситуация усугубилась максимально — остров разобрали по частям.

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